Niterói recebe Certificado da ONU: trabalho da Prefeitura pela neutralização de carbono Divulgação/Ascom

Publicado 28/11/2023 12:48

Niterói - A Organização das Nações Unidas (ONU), através da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (UNFCCC), certificou o programa da Prefeitura de Niterói de Boas Práticas em Neutralização de Carbono para as empresas em 2023. O programa foi concebido e executado pela Secretaria Municipal do Clima (SECLIMA) e pela Controladoria Geral do Município (CGM).



Em outubro, em cerimônia no Theatro Municipal de Niterói, 33 empresas da cidade foram reconhecidas pela Prefeitura por suas boas práticas em neutralização de carbono. O evento ocorreu no encerramento do Fórum do Clima, que reuniu mais de 400 pessoas que participaram de debates sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.



A articulação internacional é fundamental para alinhar Niterói na agenda climática mundial. O Certificado da ONU foi concedido porque a gestão envolveu o setor produtivo da cidade de forma voluntária. A iniciativa mostrou que é possível e economicamente viável implementar ações de transição para uma economia de baixo carbono.



“Receber esta certificação, que possui validação e aprovação das Nações Unidas, mostra que estamos no caminho certo para adaptarmos a cidade às mudanças do clima. Submeter o nosso programa à ONU, e sermos monitorados por eles, não é tarefa fácil, mas corrobora que as ações que estamos desenvolvendo são altamente qualificadas e metodologicamente chanceladas”, ressaltou o secretário municipal do Clima, Luciano Paez.



A controladora geral do município, Cristiane Mara Rodrigues Marcelino, afirmou que o reconhecimento da ONU é mais uma representação do quanto Niterói trilha, ano após ano, o caminho da gestão pública justa, íntegra e sustentável.



“O projeto (de neutralização de carbono para empresas) é resultado de uma ação da Secretaria do Clima para o Programa de Integridade e Compliance ‘Previne Niterói’, que vem sendo implementado desde 2019. O objetivo é melhorar a governança pública, a eficiência administrativa e a responsabilidade ambiental. Com a extensão para além da administração pública, alcançando também as empresas estabelecidas em Niterói”, afirmou a controladora geral.



PARCERIA COM A ONU



Pela certificação da ONU, foram registrados 20 créditos, que equivalem a 20 toneladas de carbono. Este processo faz parte de um programa da UNFCCC para regulação das emissões de carbono em todo o planeta. Criada em 1992, na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (ECO 92), a UNFCCC é o órgão máximo das Nações Unidas para deliberar sobre as mudanças do clima.

A cidade de Niterói aderiu à campanha “Race to Zero” (Corrida para Zero) das Nações Unidas, que reúne empresas, cidades, regiões e investidores para uma recuperação saudável, resiliente e com zero emissões de carbono. A campanha visa prevenir ameaças futuras, criar empregos dignos e desbloquear um crescimento inclusivo e sustentável. Neste sentido, a Prefeitura de Niterói vem desenvolvendo projetos para caminhar para a meta de 2050 com emissões zeradas de carbono.