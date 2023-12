Natal 450 Anos: árvore montada em Charitas terá shows dia 10 de dezembro - Divulgação/Ascom

Publicado 02/12/2023 07:43 | Atualizado 02/12/2023 07:43

Niterói – Niterói já começa a montagem do símbolo do natal, da decoração festiva e iluminação especial em vários pontos da cidade. São os preparativos para a época mais esperada do ano. Com o tema Natal 450 anos, a cidade terá mais de 10 pontos com decoração festiva e iluminação especial. A tradicional árvore de São Francisco, na Praça do Rádio Amador, já começou a ser montada e terá sua estreia no dia 10 de dezembro ao som da Orquestra Petrobras Sinfônica com participação de Elba Ramalho na apresentação do ‘Viver a Paz – Concerto de um sonho’. O show tem o patrocínio da Águas de Niterói. O monumento natalino terá 50 metros de altura e estrutura com 15 mil lâmpadas de Led nas cores azul, verde e vermelho.



A programação cultural, que será divulgada em breve, promete animar a cidade. Serão 88 apresentações espalhadas, ao longo do mês de dezembro. Diversas regiões da cidade vão receber atividades. O Campo de São Bento terá dois palcos (um principal e um no coreto). Ainda haverá pontos com programação nos Hortos do Barreto, Fonseca e Itaipu e nos bairros do Caramujo, Maria Paula e Piratininga.



“A árvore deste ano será fechada e contará com música ambiente. Ao redor da estrutura haverá enfeites de bolas, gotas e bengalas nas cores vermelha, verde e azul. O toque especial fica a cargo de uma figura de rosa dos ventos no topo da estrutura. Entre as atrações, será instalado um parquinho infantil no entorno da árvore, com um trenzinho e outros brinquedos natalinos”, conta a secretária Municipal de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa.



A cantora Elba Ramalho, nascida no Sertão da Paraíba, será a grande atração da noite. Com um repertório que inclui ‘De volta pro aconchego’ e ‘Onde Deus possa me ouvir’, a cantora sobe ao palco, que será montado há poucos metros da árvore, para uma participação especial no concerto da Orquestra Petrobras Sinfônica. A apresentação da orquestra levará ao público as mais tradicionais canções de natal como Jingle bells e Noite Feliz, além de ‘Um novo tempo’, ‘A paz’ e ‘O sol nascerá’.



“As famílias reunidas vão participar dessa noite de festa, onde serão executadas as mais belas canções natalinas de todos os tempos e as que nos remetem ao mesmo sentimento de união e confraternização. No repertório estarão presentes clássicos como ‘Anunciação’, de Alceu Valença, ‘Noite feliz’, de Joseph Mohr e Franz Gruber, e ‘A Paz’, de Gilberto Gil e João Donato. Estamos preparando tudo para tornar real o sonho de paz que a nossa população acalenta”, conta Cinthya Graber, produtora do ‘Viver a Paz – Concerto de um sonho’.



NATAL PELA CIDADE



A cidade também receberá iluminação especial. A via que corta o Campo de São Bento será enfeitada com gotas luminosas que dão a sensação de cair das árvores. Além disso, haverá um arco em formato de estrela cadente formando um corredor iluminado. O parque também contará com figuras natalinas gigantes como presentes, bolas e anjos, inclusive em volta do coreto.



No espaço do Centro Cultural Pascoal Carlos Magno haverá uma exposição mostrando as roupas do Papai Noel ao longo dos tempos. O bom velhinho vai posar para fotos com as crianças no espaço, que será a 'Casa do Papai Noel'. A novidade ficará a cargo de um trenzinho que fará um pequeno circuito que começa ao lado do Centro Cultural, na alameda principal, dá a volta pelo lado do lago dos patos. A atividade será destinada às crianças e será necessário fazer o agendamento

A decoração de natal também terá pontos especiais em outras regiões da cidade. Na Zona Norte, haverá árvores natalinas no Horto do Fonseca, na Praça Flávio Palmier (Barreto), Mirante da Vila Ipiranga, Engenhoca e no Bumba. A região central receberá enfeites na Praça Doutor Vitorino (Ponta da Areia) e na frente da sede da prefeitura. Além do Campo de São Bento e da Praça do Rádio Amador, a Zona Sul também terá árvore no Largo do Marrão. As regiões de Pendotiba e Oceânica também terão a marca do Natal com árvore na Praça de Maria Paula, Rótula do Engenho do Mato e Praça do Toboágua (Piratininga).



Além das árvores, as principais vias da cidade vão receber enfeites e iluminação especial como a Alameda São Boaventura (Fonseca), Avenidas Marquês do Paraná (Centro), Roberto Silveira (Icaraí), Quintino Bocaiúva (São Francisco) E Prefeito Sylvio Picanço (Charitas). Outros pontos da cidade, também vão receber algum tipo de enfeite como os letreiros luminosos escrito 'Feliz Natal' e ‘2024’, além de um presépio.