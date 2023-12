Banda do Salesianos: 135 anos comemorados em apresentação no Mercado Municipal - Divulgação/Ascom

Publicado 05/12/2023 20:16

Niterói – No dia 16 de dezembro, sábado, às 11h, a Orquestra do Colégio Salesianos, banda colegial mais antiga do Brasil, se apresenta no Mercado Municipal de Niterói comemorando seus 135 anos.

Com um repertório especial, uma linda apresentação de peças clássicas e também

Contemporâneas, celebrando o talento musical dos estudantes do Colégio Salesianos, em uma atmosfera encantadora.

O Colégio Salesiano Santa Rosa, que é uma escola de educação básica existente desde o ano de 1883 e pertencente aos Salesianos de Dom Bosco, mantém sua banda fundada em 1888 pelo Pe. Pedro Rotta, seu primeiro maestro.

SERVIÇO

Evento: Orquestra do Colégio Salesianos, 135 anos

Local: Mercado Municipal de Niterói

Endereço: Avenida Feliciano Sodré, 488 - Centro, Niterói

Horários - Floricultura, Boulevard e Mercado: 09h às 21h/ Gastronomia e Biergarten: 11h às 23h

Praça de Alimentação: 11h às 23h

Valor: Entrada gratuita

Estacionamento no local