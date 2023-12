Microchipagem na Praça Vital Brazil: animais domésticos sob controle - Divulgação/Ascom

Publicado 08/12/2023 11:31 | Atualizado 08/12/2023 12:15

Niterói – Tutores de pets em Niterói terão mais uma oportunidade neste sábado (09) de colocar microchips em seus bichinhos para que o equipamento garanta a segurança dos bichinhos. A Prefeitura de Niterói, através do Centro de Controle Populacional dos Animais Domésticos (CCPAD), órgão da Secretaria de Meio Ambiente, vai colocar microchips em 100 pets. Durante a ação, que é gratuita, será realizada também vacinação antirrábica e orientações veterinárias. O serviço acontecerá entre 9 e 13 horas, na Praça do Vital Brazil.



Serão distribuídas 100 senhas de microchipagem, sendo um animal por CPF. Na última semana a ação aconteceu no Horto do Barreto quando foram 170 animais microchipados e 125 vacinados. Mais de 4 mil animais da cidade já foram beneficiados com o projeto.



Os pets microchipados passam a ganhar uma medalhinha de identificação com QRCode para ser colocada na coleira. Todo o processo de cadastro e localização é realizado de forma simples e informatizado através de um celular.



O coordenador do CCPAD, Marcelo Pereira, explica que a microchipagem dá maior segurança ao animal e ao seu tutor.



“Fazemos uma ação que, além de garantir a tranquilidade dos tutores com o uso microchip, ainda orienta sobre as dúvidas relacionadas à saúde dos bichinhos. A identificação por meio de microchip para animais é uma das principais estratégias da Prefeitura para fazer frente ao abandono e, ainda, recuperar os animais perdidos de seus tutores”, explicou Marcelo.



Através do microchip, é possível armazenar informações sobre o tutor responsável pelo animal, com referência e endereço, O histórico de vacinação do animal, informações sobre seu nascimento e eventual castração também são armazenadas no equipamento. O procedimento para a implantação é indolor. O microchip é colocado em região subcutânea, entre as escápulas, embaixo da pele, sem atingir músculos ou qualquer outra estrutura mais profunda.



Marcelo Pereira explica que com a tecnologia do microchip, dados são armazenados em sistemas informatizados. Assim há a possibilidade de abastecer esses sistemas com um número bem maior de informações como nome, raça, vacinas aplicadas e, o mais importante, todos os dados que identificam o tutor daquele animal, como identidade, endereço, CPF, dentre outros. O projeto de implantação de microchip nos animais que passam pelo processo de esterilização cirúrgica no CCPAD e no Castramóvel da Prefeitura de Niterói completou um ano em outubro.



Niterói Animal

Para a castração de animais, o CCPAD disponibiliza 500 vagas mensais, abertas sempre na primeira sexta-feira de cada mês. As inscrições acabam quando as vagas são preenchidas, o que normalmente ocorre no mesmo dia. É possível agendar pelo aplicativo Niterói Animal, uma ferramenta de georreferenciamento que também ajuda a localizar os pets que se perdem e que são abandonados na cidade. O aplicativo Niterói Animal tem cerca de 14 mil usuários cadastrados, que têm acesso ao agendamento de castração e também ao espaço com fotos de animais para adoção.