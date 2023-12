Programa Aprendiz Musical: apresentações de fim de ano este sábado, no Clube Canto do Rio - Divulgação/Ascom

Publicado 08/12/2023 11:44

Niterói -- Uma atividade de encerramento de ano para os alunos e as famílias do Programa Aprendiz acontece no próximo sábado (9), a partir das 10h, no Clube Canto do Rio, no Centro de Niterói. A entrada é gratuita.



A atividade vai começar cedo, e o evento ‘Dia Especial da Família’ terá diversas apresentações dos grupos de referência do Programa Aprendiz: Orquestra e Coro Infantojuvenil Aprendiz, Orquestra Experimental Aprendiz, Orquestra de Sopros Aprendiz, além de Coro e Orquestra Aprendiz Musical – que vão mostrar um repertório variado, do popular ao erudito.



Para a ocasião foram preparadas muitas surpresas, brindes e comidinhas. Durante as apresentações vai ser possível comprovar a missão do programa Aprendiz, que ensina e insere a música na vida de diversas crianças e jovens de Niterói, com primazia e excelência. Vá assistir ao belo espetáculo musical e leve sua família para conhecer o Programa Aprendiz.



Sobre o Programa Aprendiz Musical

O Programa Aprendiz Musical é um dos maiores programas sociais de desenvolvimento por meio da arte do Brasil. É uma iniciativa mantida pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Ações Estratégicas e Economia Criativa, em parceria com a Secretaria de Educação.

A missão do Aprendiz é promover a educação musical para crianças e jovens de até 24 anos de idade com aulas de iniciação musical, canto coral, instrumentos de sopros, cordas e percussão, além de numerosas atividades complementares e de formação orquestral.

O Aprendiz funciona nas escolas públicas da rede municipal da cidade e desenvolve atividades na Casa Aprendiz e no Conservatório de Música de Niterói. O Programa Aprendiz Musical está, há 22 anos, transformando vidas através da educação musical.



Repertório e Ordem de Apresentação:



Primeiro momento - Orquestra Infantojuvenil e Coro Infantojuvenil



Surgem Anjos

Bate o Sino

Noite Feliz



Segundo Momento - Orquestra Experimental Aprendiz Musical



Rondó - Purcell

Primeiro Natal

Trepak -Tchaikovski



Terceiro Momento - Orquestra de Sopros Aprendiz Musical



Suíte folclórica (4 movimentos)

O canto do Pagé - Villa-Lobos

Christmas Festival - Leroy Anderson



Quarto Momento - Coro Aprendiz e Orquestra Aprendiz



Samba do avião - Tom Jobim. Arr.: Flávio Mendes

Passarim - Tom Jobim. Arr.: Flávio Mendes

Chega de Saudade/Sabiá - Tom Jobim. Arr.: Flávio Mendes

Anunciação - Alceu Valença. Arr.: Flávio Mendes

Do Leme ao Pontal - Tim Maia. Arr.: Flávio Mendes



SERVIÇO:



Evento: Dia Especial da Família - Evento de encerramento do Programa Aprendiz

Data: Sábado, 09 de dezembro

Horário: 10h

Local: Clube Canto do Rio, Ginásio 2

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 701 – Centro, Niterói

Valor: Entrada gratuita