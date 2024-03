Solar do Jambeiro: palco de leitura dramatizada na quinta-feira - Reprodução/Internet

Solar do Jambeiro: palco de leitura dramatizada na quinta-feiraReprodução/Internet

Publicado 11/03/2024 21:19

Niterói - "E todos foram felizes para Sempre" é o texto de Heneida Bitencourt e que a Polo Companhia realizada no Solar do Jambeiro, na quinta-feira, 14 de março. O texto aborda com sátira o cotidiano de um reino atípico no período da monarquia em esquetes que compõem histórias recheadas de referências históricas e contemporâneas. Situações cômicas se formam a todo instante devido às peripécias proporcionadas pelo enredo.



A Polo Companhia se dedica à pesquisa da linguagem artística nas suas diversas formas de expressão estética como forma de aprimorar a escrita cênica. Para isso, mergulha no universo das artes através do conceito arte em processo. Com mais de 30 anos de existência, mantém um trabalho contínuo de investigação, produção, montagens e apresentações nos mais diversos estilos e técnicas. Também realiza cursos, oficinas e workshops, e tem a missão de incluir jovens, crianças e adultos por meio do projeto artístico socioambiental pedagógico Telas Em Movimento.



Ficha Técnica:



Direção: Marco Polo

Texto: Heneida Bittencourt

Realização: Polo Companhia

SERVIÇO:



Evento: "E todos foram felizes para Sempre", de Heneida Bittencourt - Leitura dramatizada

Data: Quinta-feira, 14 de março de 2024

Horário: 19h

Ingressos: R$20 (inteira)

Classificação etária: livre

Local: Solar do Jambeiro

Endereço: Rua Presidente Domiciano, 195 - São Domingos, Niterói - RJ