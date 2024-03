Jibóia resgatada: Guarda Municipal a encontrou em uma casa, no Engenho do Mato - Divulgação/Ascom

Publicado 12/03/2024 16:51

Niterói - A Coordenadoria Ambiental da Guarda Municipal de Niterói foi chamada, no último sábado (9), para resgatar uma jiboia que estava no quintal de uma casa no bairro de Vale Feliz, Engenho do Mato, Região Oceânica. O serviço de resgate de animais silvestres da Prefeitura de Niterói é realizado por agentes treinados e pode ser acionado pelo telefone 153, do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp). Em 2023, os agentes capturaram mais de 245 cobras.

As jiboias são serpentes não-venenosas que se alimentam basicamente de mamíferos roedores. Elas também podem se alimentar de pequenos animais de estimação como gatos e cachorros e matam suas presas por asfixia.

A Coordenadoria de Meio Ambiente (CMA) da Guarda Municipal de Niterói faz um trabalho especializado e possui um procedimento para cada tipo de demanda. Após receber o chamado, captura o animal silvestre que, logo em seguida, tem as condições físicas avaliadas pela equipe. Caso não apresente nenhum tipo de ferimento, o animal é reintegrado à natureza na unidade de conservação mais próxima.

Já os que são resgatados e apresentam algum tipo de ferimento são encaminhados para instituições como o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras), que fica em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio; o Centro de Triagens de Animais Silvestres (Cetas), em Seropédica; ou o Instituto Vital Brazil quando é o caso de cobra venenosa.