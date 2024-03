Curso presencial da EGG: ações para formar os servidores em mudanças implementadas pela nova legislação. - Divulgação/Seplag

Curso presencial da EGG: ações para formar os servidores em mudanças implementadas pela nova legislação. Divulgação/Seplag

Publicado 12/03/2024 17:10

Niterói – Para atualizar as equipes de compras públicas de Niterói – a partir das diretrizes do Governo Federal na Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC) e do Decreto Municipal nº 14.730/23 – a Escola de Governo e Gestão (EGG) da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (SEPLAG) iniciou, na última segunda-feira (11), o segundo curso presencial de uma série de ações voltadas para formar os servidores da Prefeitura para as mudanças implementadas pela nova legislação. Ao todo serão quatro dias de formação para cerca de 200 pessoas de diversos órgãos da Prefeitura.



As aulas são ministradas por servidores da Procuradoria Geral do Município (PGM), da Secretaria Municipal de Administração (SMA), da Controladoria Geral do Município (CGM) e da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), além da SEPLAG. A programação apresenta 10 painéis sobre procedimentos e atualizações significativas que impactam diretamente as práticas de compras públicas na cidade. O curso tem ainda espaços de interação para dúvidas e participações da turma.



A secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Isadora Modesto, afirma que esta oportunidade de desenvolvimento é fundamental para o aumento da qualidade e para a melhoria da gestão nos processos de contratos na cidade.“São muitas mudanças trazidas pela Nova Lei de Licitações e Contratos, principalmente no âmbito do planejamento das contratações. Nada melhor para os servidores que atuam nessa área do que ouvir quem lida com contratações e licitações em Niterói diariamente e, assim, trazer com mais facilidade e clareza suas experiências para cada aula. Nesse curso, contamos com a participação dos diversos órgãos municipais que atuam no processo de aquisição, o que é essencial para conseguirmos uma capacitação focada no município. Isso contribuirá significativamente para uma melhor gestão de contratos e licitações”, enfatizou.



SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES