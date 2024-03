Certificado de Embaixador do Poetise Conecta: poeta de Niterói representa o RJ - Divulgação/Tchello Melo

Publicado 12/03/2024 17:46

Niterói – O poeta niteroiense Tchello Melo, que tem longeva carreira na poesia fluminense, foi escolhido como Embaixador para o Rio de Janeiro na plataforma online Poetise Conecta – que está presente em todo o mundo, com diversos poetas e poetisas independentes espalhados em muitos países.



O projeto nasceu da experiência de Evaldo de Jesus Santana, mais conhecido como Evaldo Poeta. Projetada especialmente para quem escreve e ama poesia, a plataforma Poetise Conecta veio da observação de Poeta. A exemplo de muitos trovadores e trovadoras, o psicanalista clínico baiano Evaldo ficou adormecido por anos até despertar, em 2022, para ajudar os outros – após sentir as dores que os poetas sofrem por não serem reconhecidos.



Uma das metas da plataforma é a formação de uma comunidade inclusiva e acolhedora onde os poetas e poetisas possam se reunir, compartilhando suas obras e inspirando-se terapêutica e mutuamente.



Vários escritores estão buscando reconhecimento. É o caso de Tchello Melo. Nascido em 1979, o poeta de Niterói/RJ começou a versejar em 1992, mas apenas a partir de março de 2007 criou um blogue de poesias, intitulado "Pô, é Zia!" Lançou seu primeiro livro, "Mesmo a Esmo", em 2012, pela Navilouca Livros. Tchello também participou dos saraus da "Picareta Cultural" em 2008, 2012 e 2022, durante a FLIP, em Paraty, além de ter recebido menção honrosa do Júri Técnico da Mostra Cultural "Olhares sobre o patrimônio fluminense 2022". O poeta niteroiense faz parte também do "Sarau do Claos", do "Sarau Atemporal" e foi nomeado embaixador do Rio de Janeiro em virtude do seu envolvimento significativo no Poetise Conecta.



A PLATAFORMA NO MUNDO



O movimento possui embaixadores e embaixadores na maioria dos estados do Brasil, além de contar com representantes em Portugal, Moçambique, Angola e Bolívia. Como benefício, os menestréis compartilham seus textos com uma audiência ampla e diversificada, aumentando sua visibilidade e alcance no mundo literário.



Um espaço dedicado à expressão artística e à promoção da literatura poética, o Poetise Conecta oferece um ambiente propício para a rede de contatos, permitindo a conexão, o intercâmbio de ideias e trabalhos colaborativos em projetos criativos.



Os poetas podem receber uma resposta valiosa de outros membros da comunidade, ajudando-os na aprimoração de suas habilidades e versos. Ademais, o destaque em concursos e eventos literários promovidos pelo Poetise Conecta pode proporcionar proeminência e prestígio. O coletivo oferece uma variedade de recursos e oportunidades para os poetas, incluindo concursos de poesia, publicação de obras em antologias, participação em saraus e eventos literários.