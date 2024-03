Paralamas do Sucesso: show gratuito domingo, na Praia de Icaraí - Divulgação/Ascom

Paralamas do Sucesso: show gratuito domingo, na Praia de IcaraíDivulgação/Ascom

Publicado 16/03/2024 19:26

Niterói – Com uma mistura de esportes e música ao vivo, os Jogos de Verão estão agitando a Praia de Icaraí neste fim de semana. Em sua 6ª edição, o projeto chegou em Niterói com uma extensa programação gratuita que inclui beach tennis, futevôlei, vôlei de praia e uma corrida de 5 quilômetros. O show da banda Paralamas do Sucesso encerra a festividade neste domingo (17). Com mais de 20 álbuns lançados, Herbert Vianna (guitarra e voz), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria) prometem mostrar parte da história do grupo, com hits marcantes dos Paralamas do Sucesso, como “Meu Erro”, “Alagados” e “Lanterna dos Afogados”. A competição conta com o apoio da Prefeitura de Niterói através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Pensada para incluir atletas amadores, profissionais, master e paradesportistas, os Jogos de Verão reúnem uma programação extensa para todos os públicos. O prefeito Axel Grael comentou sobre a importância de iniciativas que incentivem a prática de atividades ao ar livre nos espaços urbanos.

“Niterói é uma cidade com tradição e vocação para o esporte. Nossas praias pulsam todos os dias com jogos de Futevôlei, Futebol de Areia, Beach Tennis e muito mais. É muito gratificante apoiar iniciativas que incentivem o niteroiense a procurar uma vida cada vez mais saudável e ativa. Este evento, além de incluir atletas com vários níveis de experiência, traz música para alegrar ainda mais a competição”, disse o prefeito.

O propósito dos Jogos de Verão é democratizar o acesso ao esporte e incentivar a prática de atividades ao ar livre, levando entretenimento e qualidade de vida para cidades praianas do Rio de Janeiro. Com os pilares “Esporte, Comportamento e Qualidade de Vida”, a plataforma tem o intuito de estimular hábitos saudáveis, prática de atividades físicas e conexão entre as pessoas.

“Com muita felicidade, recebemos mais uma competição que ajuda a deixar as nossas praias cada vez mais cheias de vida. Um dos objetivos da nossa gestão é ajudar a disseminar o esporte e unir o lazer e a diversão na rotina da nossa cidade. Abraçamos os Jogos de Verão há nove anos e é muito gratificante ver o quanto a população participa e se entrega para essas festividades”, destaca Luiz Carlos Gallo, secretário municipal de esporte e lazer de Niterói.

A Praia de Icaraí é palco do Beach Tennis, do Futevôlei, do Vôlei de Praia e da Corrida de 5 quilômetros. Mas não são apenas os atletas que participam dos Jogos. O público participa de atividades como yoga, fit dance, altinha, frescobol e treinamento funcional. As crianças têm um espaço interativo dedicado só a elas, os “Joguinhos de Verão”, com brincadeiras e oficinas de iniciação esportiva, tudo coordenado por profissionais da área.

PROGRAMAÇÃO DE DOMINGO (17)

6h30 – Abertura da arena

7h às 17h – Beach Tennis, Futevôlei e Vôlei de Praia

7h30 – Corrida 5K

8h – Treinamento funcional

8h30 – Corrida Kids

10h – Aula de Yoga

11h – Aulas de Fit Dance e Altinha

13h – Aula de Frescobol

15h – Aulas de Fit Dance e Altinha

16h – Treinamento funcional

18h – Show dos Paralamas do Sucesso