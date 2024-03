Onda de calor em Niterói: próximos dias serão quentes - Reprodução/Internet

Onda de calor em Niterói: próximos dias serão quentesReprodução/Internet

Publicado 14/03/2024 15:52

Niterói – De acordo com informações de portais que divulgam serviços meteorológicos, uma onda de calor passa por Niterói e redondezas nos próximos dias – podendo elevar as temperaturas para até 45°C.

Segundo o Portal MetSul, em virtude da bolha de calor, as temperaturas podem atingir até 10 °C acima da média em determinadas regiões. A bolha vem para marcar o calendário o fim do verão, que será no próximo dia 20. Esse fenômeno acontece em áreas de alta pressão, onde uma cúpula de calor se forma e permanece estacionada sobre a região por dias ou até mesmo semanas, retendo o ar quente embaixo dela. Os cuidados com a saúde devem ser redobrados. É fundamental que todos bebam muita água e evitem a exposição desnecessária ao sol.

Informações divulgadas pelo Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói nesta quinta-feira (14), o céu fica parcialmente nublado a claro na cidade de Niterói. Não há previsão de chuva. Os ventos serão fracos a moderados e as temperaturas apresentarão elevação.

Na sexta-feira (15) e no sábado (16), o tempo será estável devido a influência de um sistema de alta pressão. Haverá predomínio de céu claro, temperaturas elevadas e previsão de umidade relativa entre 30 e 40% entre o final da manhã e o período da tarde. Os ventos serão fracos a moderados e não há previsão chuva.