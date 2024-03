Aluna da Faetec: na edição de 2024 da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - Divulgação/Ascom

Aluna da Faetec: na edição de 2024 da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas Divulgação/Ascom

Publicado 14/03/2024 09:38

Niterói - Com destaque na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e nas Olímpiadas Canguru de Matemática, duas das competições mais importantes no meio acadêmico, alunos da Faetec já estão em ritmo de preparação para as disputas. Todos os anos, estudantes de diversas unidades da rede ganham inúmeros prêmios. Em 2023, foram 15 medalhas conquistadas e 37 menções honrosas.

Quatro unidades da rede Faetec se destacaram na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, em 2023, resultando em 4 medalhas de bronze: Dois estudantes da unidade Henrique Lage, em Niterói, e nas unidades João Luiz do Nascimento, em Nova Iguaçu, e Visconde de Mauá, em Marechal Hermes, 1 medalha cada.

Premiada com menção honrosa, Samara Martins, aluna do 8° ano, está ansiosa para a competição. "Participar da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, no ano passado, foi incrível. As provas exigiram bastante e foram muito criativas. Estou apreensiva para a edição deste ano porque vou competir em um nível mais avançado. Isso vai me exigir ainda mais conhecimento e concentração. Ainda assim, estou confiante e acredito que vou me sair bem", avalia a estudante.

Outra disputa que conta com a participação de alunos da Faetec, é a Olímpiadas Canguru de Matemática, a maior competição internacional de Matemática do mundo destinada aos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental até os da 3ª série do Ensino Médio. No ano passado, 11 alunos da Faetec conquistaram medalhas de prata e bronze, além de honra ao mérito.

Para a presidente da Faetec, Caroline Alves, os bons resultados obtidos em competições é fruto da dedicação dos alunos, professores e da excelência de ensino da Fundação. "É gratificante ver o destaque que os alunos têm alcançado na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Isso é resultado do empenho demonstrado pelas escolas e pelos professores em trazer ainda mais sucesso aos nossos alunos", afirma.

A edição de 2024 da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e das Olímpiadas Canguru de Matemática ficam abertas até sexta-feira (15).