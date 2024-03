Procon Móvel: atendendo na Praça Araribóia, no Centro de Niterói - Reprodução/Ascom

Publicado 13/03/2024 21:19

Niterói - A Prefeitura vai realizar mais uma edição do Procon Móvel nesta sexta-feira (15), data em que se comemora o Dia Mundial do Consumidor. O atendimento itinerante da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor estará entre a Praça Arariboia e o Bay Market, no Centro, orientando a população, tirando dúvidas e distribuindo Códigos de Defesa do Consumidor.



O Procon Móvel vem realizando atendimentos em diversas regiões da cidade, com atenção também aos bairros periféricos, em parceria com as Administrações Regionais, levando o serviço aos consumidores e evitando o deslocamento.



Nos últimos dois anos o Procon de Niterói expandiu sua atuação na cidade e hoje o consumidor conta com o Centro de Atendimento especializado, que fica na Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro 481, com uma equipe de técnicos para atendimento das reclamações, auxílio com dúvidas, prestar esclarecimentos sobre os direitos dos consumidores e fornecedores e encaminhamento, quando necessário, ao Judiciário para solução de problemas de consumo.



DIREITO DO CONSUMIDOR



No dia 15 de março de 1962, o então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, fez um discurso frisando a importância dos direitos do consumidor. Ele falou sobre segurança, informação, liberdade de escolha e a importância do consumidor ser ouvido.



Essa fala deu início a debates sobre o assunto em diversos países e virou um marco fundamental para a criação de leis e normas de defesa dos consumidores. Por causa disso, a data foi escolhida para comemorar o Dia Mundial do Consumidor pela primeira vez em 1983. Em 1985, a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) incluiu os direitos do consumidor em suas diretrizes, garantindo reconhecimento internacional para o tema.

A partir disso, o assunto fez grandes avanços por todo o mundo. No Brasil, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) foi promulgado em 11 de setembro de 1990 e passou a vigorar em 11 de março de 1991.