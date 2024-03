Livro infantil: lançamento na varanda do Centro Cultural Paschoal carlos Magno - Reprodução/Internet

Publicado 13/03/2024 10:37

Niterói - O Centro Cultural Paschoal Carlos Magno convida seu público para o lançamento do livro "Coralino não sabe pular", de Anderson Rocha. O evento com entrada gratuita acontecerá no próximo sábado (16), às 11h. Para o autor, "a obra é um convite ao afeto, à aceitação e ao acolhimento. É, também, um convite à prática da escuta e do diálogo. É um abraço nas diferenças que, durante toda a vida, constroem identidades, vulnerabilidades, sintomas e trajetos".

O livro, infantil para todas as idades, conta a história do sapo Coralino e da sua relação com os demais sapinhos de sua região. A partir do estranhamento, da curiosidade e da conversa atenta, eles se encontram e se reconhecem. Existe muita beleza em reconhecer a si e ao outro como seres integrais, fundamentais e, em essência, perfeitos - com tudo o que se é ou deixa de ser. Coralino ensina no (não) pulo, os muitos passos que podemos dar em direção a nós mesmos. E esse é um caminho sem volta. Lançado pela editora Caravana, o livro conta com ilustrações de Amon Siqueira.

Anderson Rocha é professor titular de química do Instituto Federal do Rio de Janeiro e doutor em educação pela Universidade Federal Fluminense. Carioca, nascido no subúrbio da cidade do Rio de Janeiro, cursou seu ensino médio, superior e suas pós-graduações em instituições públicas de ensino e desde a graduação foi construindo sua vida pessoal e profissional nos municípios de Niterói e São Gonçalo. Anderson é casado com Adriana, pai da Alice e do João.

SERVIÇO:

Evento: Lançamento do livro "Coralino não sabe pular", de Anderson Rocha

Data: Sábado, 16 de março de 2024

Horário: das 11h às 13h

Valor: Evento Gratuito

Classificação indicativa: Livre

Local: Varanda do Centro Cultural Paschoal Carlos Magno - Campo de São Bento, Icaraí. Entrada pelo portão 2