Espaço Empreender Mulher: Codim atende as mulheres do município - Lucas Benevides/Ascom

Espaço Empreender Mulher: Codim atende as mulheres do municípioLucas Benevides/Ascom

Publicado 12/03/2024 17:58

Niterói - A Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim) bateu recorde no número de atendimentos em 2023. Foram 4.366 ações para garantir direitos e dignidade às mulheres no Centro Especializado de Atendimento à Mulher Neuza Santos (CEAM), na Sala Lilás, e no Núcleo de Atendimento à Mulher (NUAM) unidade Plaza Shopping. No CEAM, foram atendidas 2.975 mulheres, além de 1.250 na Sala Lilás e 141 no NUAM. O número de atendimentos da Codim nestes espaços em 2023 superou o total de 2022 (3.972) e o de 2021 (2758).



“O aumento no número de atendimentos nos equipamentos da Codim não significa um crescimento dos atos de violência contra as mulheres. Estes dados mostram que, na verdade, está acontecendo um aumento da consciência e da disposição das mulheres em denunciar os abusos e pedir ajuda a profissionais capacitadas para atuar em situações de violência. A Prefeitura trabalha para oferecer às mulheres que sofreram situações de violência todas as formas de atendimento e suporte”, destaca Thamyris Elpídio, coordenadora da Codim.



Além destes três equipamentos, a Codim possui o Espaço Empreender Mulher e, este mês, vai inaugurar o quinto espaço de atendimento: o Núcleo de Atendimento à Mulher (NUAM) unidade Mário Monteiro, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.



A Codim é o órgão municipal garantidor dos direitos das mulheres em suas múltiplas dimensões, com respeito às diferenças raciais, étnicas, geracionais, religiosas, de orientação sexual e às mulheres com deficiência.



A Coordenadoria também é responsável pelo programa Auxílio Social, uma importante ferramenta para ajudar mulheres a quebrar o vínculo com o agressor e romper o ciclo da violência doméstica. A Prefeitura de Niterói garante o repasse de R$ 1.000 mensais pelo período de até um ano, além de acompanhamentos psicológico, jurídico e social gratuitos. É o maior benefício para mulheres em situação de violência doméstica no Brasil. Desde de dezembro de 2021, o programa já alcançou quase 300 beneficiárias. A dependência econômica é um fator que dificulta o rompimento do ciclo de violência. Por isso, o principal objetivo do programa é assegurar uma renda mínima para que as mulheres possam quebrar definitivamente o vínculo com o seu agressor.



EMPREENDEDORISMO



O trabalho da Codim também inclui programas chamados de portas de saída, como o Espaço Empreender Mulher – o primeiro coworking público da América Latina para mulheres. O espaço funciona no Centro de Niterói, é fruto de uma parceria com a ACIERJ e foi pensado para ser um local de empoderamento e desenvolvimento de negócios para a independência financeira feminina. Ali estão disponíveis para uso uma sala de reuniões, coworking, espaço kids e espaço de vendas colaborativo. Além disso, são oferecidos cursos, palestras e workshops, garantindo a possibilidade de as mulheres desenvolverem ideias inovadoras, aprimorarem a liderança, fortalecerem e criarem redes de networking num lugar que reúne tudo isso de forma gratuita. Outra iniciativa é o Mulher Líder, que capacitou 121 mulheres em 2023. A iniciativa é focada no empreendedorismo, tem como eixos liderança, tecnologia e inovação.



CONFIRA O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

Centro Especializado de Atendimento à Mulher Neuza Santos (CEAM) – É o principal equipamento da Codim, oferece acolhimento e acompanhamento interdisciplinar voltado para o fortalecimento da autoestima e autonomia da mulher, bem como para o rompimento das situações de violações dos seus direitos. Rua Cônsul Francisco Cruz, 49 – Centro, Niterói, CEP: 24020-270. Telefone: 2719-3047 e funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.



Sala Lilás - É um equipamento fruto da parceria com a Secretaria de Polícia Civil, o TJ/RJ e a Prefeitura de Maricá, e tem o objetivo de atender de forma acolhedora e humanizada mulheres e meninas de todas as idades, além de meninos de até 14 anos, que são encaminhados para o exame pericial no Posto Regional da Polícia Técnico Científica (PRPTC). Endereço: Travessa Comandante Garcia D’Ávila, 51 – Santana, Niterói.



Nuam - Fruto da parceria com o Plaza Shopping, é um espaço criado de maneira estratégica para que a mulher possa buscar ajuda de forma discreta, sem que o agressor descubra. Piso G4 do Plaza Shopping Niterói – Rua Quinze de Novembro, 8 – Centro, Niterói. Funcionamento de segunda a sábado, das 12h às 18h.