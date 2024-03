Posse na Sala Nelson Pereira dos Santos: novos contadores da Secretaria Municipal de Fazenda - Bruno Eduardo Alves/Ascom

Publicado 12/03/2024 18:09

Niterói - Os aprovados no concurso público para o cargo de contador da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) tomaram posse em cerimônia na Sala Nelson Pereira dos Santos. O evento teve a presença da secretária municipal de Fazenda, Marília Ortiz; do secretário de Fazenda em exercício, Heitor Moreira; do secretário municipal de Administração, Luiz Vieira; e da subsecretária de Contabilidade da SMF, Fernanda Rodrigues.

“É com muita honra que recebemos os novos contadores da Secretaria Municipal de Fazenda. A aprovação nesse concurso é resultado de muito esforço e dedicação e marca apenas o início de uma trajetória de muita satisfação e realização pessoal no serviço público. Em nome de toda SMF, desejo boas vindas aos novos servidores que, agora, são parte fundamental da nossa equipe. Que esta jornada seja repleta de desafios, aprendizados e muitas conquistas”, destacou o secretário de Fazenda em exercício, Heitor Moreira.

Após a divulgação do resultado preliminar, publicado em 16 de janeiro, os candidatos participaram do Curso de Formação entre 22 de janeiro e 02 de fevereiro, no qual consolidaram habilidades para assumir o cargo. O concurso disponibilizou 13 vagas imediatas, sendo 8 para ampla concorrência, 2 para pessoas com deficiência e 3 para pretos e pardos.

“A chegada dos novos contadores de carreira representa mais um passo importante para a profissionalização da gestão de Niterói. O ingresso desses profissionais permitirá aprimorar as nossas práticas contábeis garantindo integridade e transparência das informações à sociedade", pontuou a secretária de Fazenda, Marília Ortiz.