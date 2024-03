Kristina Augustin: lançamento de novo livro no sábado, no Solar do Jambeiro - Divulgação/Ascom

Kristina Augustin: lançamento de novo livro no sábado, no Solar do JambeiroDivulgação/Ascom

Publicado 13/03/2024 07:54

Niterói - No próximo sábado (16), às 17h, o Solar do Jambeiro recebe a musicista e escritora Kristina Augustin para o lançamento do livro "A trajetória dos Castrati na corte luso-brasileira (1752-1822)".

A obra registra o percurso histórico desses cantores nas cortes europeias com base na documentação histórica inédita, como livros de despesa da coroa portuguesa e correspondências da época. A autora enfoca a prática musical da corte de Lisboa que no século XVIII, sofreu um processo de italianização introduzindo o "gosto" pelas vozes dos castrati italianos. Em seguida, o foco volta-se para os cantores que obedeceram às ordens do príncipe regente D. João VI e migraram para o Brasil para trabalharam na Capela Real, no Rio de Janeiro.

Kristina explica que "essa publicação é fruto das pesquisas realizadas em Lisboa e no Rio de Janeiro e uma adaptação da minha tese de doutorado na Universidade de Aveiro. Nessa edição procurei organizar um texto que fosse acessível a todos que se interessam pelo assunto, oferecendo uma leitura fluida e agradável, mas sem renunciar às informações e fontes históricas. Reduzi e exclui capítulos, apêndices e anexos que julguei serem mais específicos para os músicos."

Kristina Augustin é reconhecida pela sua ampla atuação como intérprete e divulgadora da viola da gamba no Brasil sendo citada no dicionário Novo Aurélio (século XXI) nos verbetes "viola da gamba" e "gambista". Recebeu a Moção Aplausos da Câmara Municipal de Niterói pelo trabalho de divulgação da Música Antiga. Doutora em Música pela Universidade de Aveiro-Portugal e Mestre pela Unicamp, Kristina lança agora o seu terceiro livro fruto das pesquisas realizadas no doutorado em Portugal.

SERVIÇO:

Evento: Lançamento do livro "A trajetória dos Castrati na corte luso-brasileira 1752-1822", de Kristina Augustin

Data: sábado, 16 de março de 2024

Horário: 17h

Valor: Evento Gratuito

Local: Solar do Jambeiro

Endereço: Rua Presidente Domiciano, 195 - São Domingos, Niterói - RJ