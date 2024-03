Longevidade Up: simpósio promoveu informação, saúde e inclusão - Luciana Carneiro/Ascom

Longevidade Up: simpósio promoveu informação, saúde e inclusãoLuciana Carneiro/Ascom

Publicado 13/03/2024 20:57

Niterói - A Prefeitura realizou, nesta terça-feira (13), o Seminário Longevidade Up. O encontro, organizado pela Secretaria Municipal do Idoso (SMId), reuniu cerca de 300 pessoas para debater sobre o envelhecimento ativo e saudável para a população acima de 60 anos na Sala Nelson Pereira dos Santos, no Centro.

O debate foi dividido em três painéis e abordou temas como nutrição, atividades físicas, saúde mental, alimentação saudável e socialização para pessoas acima de 60 anos. O simpósio contou com a presença do vice-prefeito Paulo Bagueira na abertura. “O encontro promoveu um diálogo sobre a saúde física e mental da população idosa da nossa cidade. A longevidade já é uma realidade em Niterói e um projeto extremamente importante que visa a qualidade de vida para os 60 UP”, disse Bagueira.

O evento recebeu cerca de 300 pessoas que puderam ouvir especialistas em Ciências Políticas, Nutrição e Fisioterapia. Os palestrantes apontaram dados demográficos indicativos da população niteroiense e recomendaram ações e boas práticas para se ter um envelhecimento saudável, destacando a importância da prática de atividades físicas para uma longevidade ativa.

Para o secretário do Idoso, José Antonio Fernandez (Zaff), Niterói tem um percentual grande de idosos e é preciso políticas que atendam suas necessidades.“Niterói tem uma crescente população acima de 60 anos. De acordo com dados do censo de 2022, atualmente, eles configuram 39,25 % da população total. É cada vez mais urgente pensarmos políticas públicas e programas que incluam e atendam essa população na cidade”, declarou Zaff.

O encontro contou ainda com a participação das Doutoras Luciana Hasfernist (Nutricionista Clínica) e Adalgiza Moreno (Cientista Cardiovascular), além da professora, que participaram dos debates com os presentes.

O simpósio Longevidade Up promoveu um diálogo acerca da busca pela longevidade e do envelhecimento saudável e ativo com uma proposta que entende o avanço da idade, sobretudo em Niterói, e traz luz para as possibilidades de se viver cada vez mais e melhor, com saúde e qualidade de vida.