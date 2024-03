Secretaria Municipal de Saúde: realizando mais uma edição do Dia Delas, como parte da campanha Março Lilás - Luciana Carneiro/Ascom

Niterói - No próximo sábado (16), a Secretaria Municipal de Saúde de Niterói realizará mais uma edição do Dia Delas, ação que faz parte da campanha Março Lilás e também em celebração ao mês da Mulher. Todas as Policlínicas, Unidades Básicas e Módulos do Médico de Família estarão funcionando das 08h às 13h, realizando exames preventivos e exames clínicos das mamas.



A secretária municipal de saúde de Niterói, Anamaria Schneider, alerta para a importância dos cuidados de prevenção ao câncer de colo de útero e câncer de mama, e convida as mulheres a participarem das atividades do sábado. “O Dia Delas, dia dedicado à saúde das mulheres, é um momento de incentivo para o cuidado de prevenção ao câncer. Convido a todas as mulheres a comparecerem, no sábado, em uma das unidades de saúde para realizar seu exame preventivo e exame clínico das mamas. Essa é mais uma oportunidade de cuidado, principalmente para quem tem dificuldades durante a semana”, destaca a secretária.

A campanha Março Lilás tem o objetivo de alertar todas as mulheres sobre a necessidade de cuidados preventivos, destacando a importância da prevenção do câncer do colo do útero. A detecção precoce através de exames preventivos aumenta significativamente as chances de tratamento eficaz e cura da doença. A imunização contra o HPV também é fundamental.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), a doença é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre a população feminina e está relacionada à infecção persistente por subtipos oncogênicos do vírus HPV (Papiloma vírus Humano), especialmente o HPV-16 e o HPV-18. Por isso, é sempre necessário reforçar a importância da prevenção.



Para as mulheres, entre 25 e 64 anos, é necessário realizar o exame citopatológico (Papanicolau). Se a lesão precursora for identificada, a paciente deve ser encaminhada para colposcopia, exame ginecológico em que será analisado o colo do útero através de uma lente de aumento e em seguida, o médico aplicará substâncias que irão ressaltar as alterações de superfície do colo do útero.

Público alvo da vacinação contra o HPV



- Meninas e meninos de 9 a 14 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias);

- Homens e mulheres transplantados;

- Pacientes oncológicos em uso de quimioterapia e radioterapia;

- Vítimas de violência sexual;

- Jovens, de ambos os sexos, de 9 a 26 anos vivendo com HIV/Aids.



As unidades de saúde estão em funcionamento durante todo o ano, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, com a oferta de cuidados voltados à Saúde das Mulheres e vacinação. Procure a unidade mais próxima da sua residência.