Prefeito Axel Grael: presente no início das aulas gratuitas de modalidades esportivas para jovensBruno Eduardo Alves/Ascom

Publicado 13/03/2024 21:49

Niterói – O Complexo Esportivo de Niterói amanheceu, nesta quarta-feira (13), cercado de risadas, correria e brincadeiras. Após a inauguração da primeira parte das obras do espaço, a Prefeitura deu início às aulas de oficinas gratuitas de diversas modalidades esportivas para jovens. O prefeito Axel Grael acompanhou a abertura das atividades e conheceu parte das crianças que vão dar vida para as quadras do parque. Por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, o complexo oferece uma extensa programação que inclui tênis de praia, futevôlei, altinha, voleibol, basquete, futebol e tênis para, aproximadamente, 1.300 pessoas por mês.



Essa nova fase do Complexo Esportivo de Niterói contempla um dos objetivos da Prefeitura: fazer com que esse espaço seja ocupado e abraçado pela população. Com um foco especial em crianças e adolescentes entre 07 e 17 anos de idade, o parque poliesportivo é voltado para a promoção do esporte, da inclusão social, da educação e do lazer.



O prefeito Axel Grael, que acompanhou todo o desenvolvimento do projeto, comentou sobre a alegria de ver a antiga Concha Acústica sendo usada pelos moradores. “Estamos vivendo um sonho. Há alguns anos, essa era uma zona abandonada no coração da cidade. Hoje, a gente olha para essa garotada toda uniformizada e vê que aqui podem estar talentos e futuros campeões que começaram a sua iniciação esportiva. Além das quadras para diferentes modalidades, construímos um campo de proporções internacionais que foi visitado e homologado pela Fifa. Tornamos o Complexo Esportivo de Niterói uma vitrine do que é a nossa política esportiva para Niterói”, conta o prefeito.



Além de aulas, o Complexo Esportivo de Niterói também promove eventos de integração, incluindo torneios esportivos, com o objetivo de fortalecer os laços comunitários e proporcionar momentos de diversão e competição saudável. O espaço também conta com recursos de acessibilidade e de sustentabilidade. Seja para aprender um novo esporte, melhorar habilidades existentes ou simplesmente desfrutar de um ambiente inclusivo e vibrante, o complexo é um espaço dedicado ao desenvolvimento pessoal e comunitário através do esporte. Ao todo, o investimento foi de R$97,6 milhões.



Um dos responsáveis pelo desenvolvimento desse projeto, Luiz Carlos Gallo, secretário municipal de Esporte e Lazer, também acompanhou a abertura das aulas. “Nós lutamos por quase 15 anos para que esse projeto saísse do papel. A especulação imobiliária prejudicou a permanência de outros equipamentos esportivos que existiam no Centro e, depois de perceber essa necessidade, transformamos esse espaço no Complexo Esportivo de Niterói. Nossa ideia é que essa área, antes abandonada, se torne cheia de vida. Vamos priorizar os projetos sociais para o uso desse espaço e vamos oferecer lazer para essa molecada das comunidades nos horários em que eles não estiverem na escola”, compartilhou o secretário.



ESPORTE ALIADO À EDUCAÇÃO



O foco das oficinas é ter um teor educativo e oferecer introdução ao mundo do esporte para jovens de Niterói. Nesse primeiro momento, o complexo vai receber: 18 turmas da modalidade futebol, atendendo aproximadamente 360 alunos, com 20 participantes por turma; 06 turmas da modalidade treino funcional, com cerca de 240 alunos, divididos em grupos de 40; 12 turmas da modalidade tênis de praia, abrangendo aproximadamente 48 alunos, com 04 por turma; 10 turmas da modalidade futevôlei, com cerca de 240 alunos, distribuídos em grupos de 08; 07 turmas da modalidade altinha, envolvendo aproximadamente 70 alunos, com 40 por turma; 12 turmas da modalidade basquete, reunindo cerca de 180 alunos, com 15 participantes por turma; 12 turmas da modalidade voleibol, englobando aproximadamente 216 alunos, com 18 por turma; 24 turmas da modalidade tênis, com cerca de 96 alunos, divididos em grupos de 04.



Nathieli Borges, professora de vôlei que atende o Complexo Esportivo de Niterói, comentou sobre o programa das aulas que vai oferecer no espaço.“Vou começar com três turmas em turnos da manhã e da tarde. A ideia para esse começo é trabalhar a literatura do esporte, ensinando fundamentos e o passo a passo para que os alunos entendam a estrutura das modalidades. Além disso, vamos montar equipes para tornar as aulas bem interativas. Mais à frente, a ideia é avançar para a realização de torneios”, conta a professora.