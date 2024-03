Mário Sousa, Presidente do SJPERJ: homenagem à Dulce Tupy, com Placa de Honra ao Mérito - Divulgação/Ascom

Publicado 13/03/2024 22:22

Niterói - A jornalista Dulce Tupy foi a palestrante e a grande homenageada durante a 3ª edição do Fórum da Memória do Jornalismo Fluminense, no Solar do Jambeiro. O evento realizado pelo Sindicato do Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro (SINDERJ) existe para valorizar os grandes profissionais da área que atuaram e ainda trabalham em diversas regiões do Estado, compilando seus depoimentos – que posteriormente serão transformados futuramente em um livro.

Dulce Tupy, muito emocionada, falou quase duas horas de sua trajetória profissional no jornalismo, seu trabalho cultural no governo de Brizola, suas idas e vindas como semiclandestina por causa da Ditadura Militar, suas prisões, suas viagens pela África como jornalista e pesquisadora da cultura popular – além de destacar seus livros publicados e prêmios.

Na sua riquíssima explanação, pelas passagens de sua vida pessoal – que se misturam à vida profissional – Dulce falou sobre o companheirismo de seu marido, também jornalista e fotógrafo, Edimilson Gomes Soares, que tem um histórico de luta na área sindical.

Segundo Dulce Tupy, sua primeira matéria foi feita aos 16 anos, quando era aluna da Aliança Francesa, da Tijuca – onde cresceu. “Minha primeira matéria foi para a Aliança Francesa, escrevi em francês, mas sempre pela luta dos fracos e oprimidos. Eu, antes já escrevia, mas nada de significativo”, disse Dulce.

Por ser o Mês das Mulheres, a jornalista Dulce Tupy, Vice-Presidente do SINDERJ, escritora e editora do jornal “O Saquá”, foi celebrada por amigos de profissão que tiveram a valorosa oportunidade de ouvi-la em sua palestra.

Ao final, o Presidente do SINDERJ, jornalista Mário Sousa, homenageou Dulce Tupy com a entrega de uma placa de Honra ao Mérito – alusiva à sua trajetória como profissional de Jornalismo – e um Diploma. Na ocasião, todas as mulheres presentes também foram homenageadas pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado no último dia 8. Foram homenageadas, além de Dulce Tupy, Sandra Duarte, Simone Gomes, Claudia Barcellos, Kika Magalhães, Karina Continentino, Maria Edith Pereira Leal, Cristina Lopes, Maria José Latgé Kwamme e Silvia Barcellos.