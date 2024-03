Benny Briolly: vereadora de Niterói sofreu constrangimento e humilhação - Reprodução/Internet

Publicado 14/03/2024 06:23

Niterói – Nesta quinta-feira (14), às 15h, haverá o julgamento no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) do primeiro caso de violência política de gênero no país, da vereadora de Niterói Benny Briolly (PSOL) contra o deputado estadual Rodrigo Amorim (PTB-RJ), aceito pela justiça

Em agosto de 2023 o TRE tornou réu o deputado. A denúncia surgiu no dia 17 de maio, após uma sessão da Assembleia Legislativa em que ele assediou, constrangeu e humilhou a vereadora Benny Briolly durante um discurso.

“Vai xingar outro! Hoje, na Câmara Municipal, um vereador que parece um porco humano (Tarcísio Motta, do PSOL) tava lá chorando dizendo que eu era gordofóbico. Mas ela (Renata Souza) pode se referir aos outros como boi. Talvez não enxergue sua própria bancada, que tem lá em Niterói um boizebu, que é uma aberração da natureza, que é aquele ser que tá ali (Benny Briolly, do PSOL), e eles não enxergam”, disse Amorim em uma discussão com a deputada Renata Souza (PSOL).

Na denúncia, os procuradores Neide Cardoso de Oliveira e José Augusto Vagos defenderam que o deputado “constrangeu, humilhou e perseguiu a vítima Benny Briolly, com menosprezo e discriminação, subjugando-a por ser mulher-trans”.