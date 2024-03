Deisi Paiva: uma das grandes revelações locais das artes plásticas expõe na Galeria do Poste - Divulgação

Publicado 14/03/2024 15:27

Niterói – Espaço alternativo da cidade que funciona há 27 anos como ponto de encontro de artistas plásticos, intelectuais, jornalistas e estudantes da arte e da cultura de Niterói, a Galeria do Poste resolveu inovar: está inaugurando um novo formato de programação, onde utiliza dois postes. O primeiro, destinado a artistas já estabelecidos. O segundo, para lançamento de jovens artistas. E no próximo sábado (16), a partir das 18h, o local terá a abertura da nova exposição – que lança esta nova forma de divulgar expressões visuais locais.



Para o poste número um, o curador da Galeria do Poste, Ricardo Pimenta, convidou Deisi Paiva. “Artista que está se impondo e ganhando cada vez mais espaço, Deisi se serve da ironia e de uma apurada técnica de pintura para expressar seu bom humor, através de trabalhos ácidos. No poste, usará olhos – marca registrada da sua produção”, explica ele. “Para o poste número dois, a galeria chamou a jovem artista mineira J Balbina. Ela é recém-formada em artes pela UFF, participou da exposição de aniversário da Galeria do Poste, com um trabalho sensível, delicado, inteligente e participativo. Para a exposição fará uso da mata que cobre os fios do poste, utilizando galhos e espelho, para completar a obra”, completou.



A Galeria do Poste Arte Contemporânea fica situada na Rua Engenheiro Roberto Velasco Cardoso, número 10, no Gragoatá. Quem for ‘Niterói Raiz’ certamente já conhece o espaço.

SOBRE O CURADOR RICARDO PIMENTA



A trajetória artística de Ricardo Pimenta é indissociável da Galeria do Poste – da mesma forma que é inegável a importância deste espaço alternativo para a história de uma produção e resistência artística contemporânea de Niterói.



Nascido em Benfica, no Rio de Janeiro, Ricardo Pimenta vive e trabalha em Niterói desde 1970. Bacharel em Cenografia pela EBA, UFRJ e mestre em estudos contemporâneos da arte pela UFF, ministrou aulas no MAM/RJ, EAV Parque Lage, Museu do Ingá, tendo feito mestrado na Faculdade Universo/La Salle. Idealizador e curador da Galeria do Poste Arte Contemporânea, Ricardo Pimenta tem exposições no Museu Nacional de Belas Artes, MAC/Niterói, em Vantaa Museum na Finlândia e no Centro Cultural Ricardo Rojas em Buenos Aires.