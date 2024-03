Exposição em cartaz: "Corpo e empoderamento feminino", de Julia Aümuller, está em Icaraí - Divulgação/Ascom

Publicado 16/03/2024 19:33

Niterói - Abusando de frios tons de pele em preto, branco e cinza e cenários carregados de cores vibrantes, a artista Julia Aumüller traz para o Centro Cultural Paschoal Carlos Magno (CCPCM) "Corpo e empoderamento feminino", mostra que nos faz pensar sobre o feminino, seu poder criativo, sua resistência e força. A exposição fica em cartaz no equipamento cultural administrado pela Fundação de Artes de Niterói (FAN), localizado no Campo de São Bento, até o próximo dia 31 de março, com entrada gratuita.



Por meio das imagens, a artista nos traz o questionamento sobre um assunto há tanto tempo esquecido: a perda do controle da mulher sobre seu corpo, que virou assunto de política pública, quando o Estado percebeu o poder de criação e cuidado que a mulher detém e como esse poder é essencial para controlar o destino da sociedade. Oprimida a mulher perdeu a liberdade sobre seu corpo e sua vida, seguindo os padrões sociais impostos para sobrevivência.



O movimento feminista trouxe à tona a discussão sobre o tema, devolvendo às mulheres a liberdade sobre sua subjetividade. Com a conscientização do poder criativo feminino, da busca pela essência feminina na natureza, do controle sobre reprodução, do desejo por liberdade e independência, a mulher foi resgatando sua individualidade, ao mudar a forma como se relaciona consigo própria e com o mundo, através do empoderamento de seu corpo.



"Que nada nos defina. Que nada nos sujeite. Que a liberdade seja a nossa própria substância", evoca a artista, pensando na contundente frase de Simone de Beauvoir. A mostra "Corpo e empoderamento feminino" convida o público a sentir e questionar a forma como a nossa sociedade olha para o feminino e a pensar de que forma podemos modificá-la.



Sobre a artista - Julia Aumüller é formada em Moda pela Universidade Cândido Mendes, e, antes de dedicar seu tempo à arte, trabalhou por muitos anos em confecção. Montou uma empresa especializada em criação e desenvolvimento de figurinos, onde expressava sua criatividade através de personagens, tecidos, cores, texturas.



Artista autodidata, Julia iniciou seus estudos em Arte aos 13 anos de idade, quando ingressou no Atelier Canella's, em Niterói, onde reside. Nunca parou de pintar e estudar arte, mas apenas recentemente, em 2021, decidiu dedicar todo seu tempo à pintura. Foi convidada a participar da exposição "Arte tocada & Arte que toca" na Cúpula do Caminho Niemeyer, em maio de 2023, como artista representante da cidade.



Sua arte fala sobre o feminino, a valorização do corpo da mulher, como fonte de vida, assim como nos questiona sobre a posição que a mulher ocupa na sociedade patriarcal.



SERVIÇO:

Evento: Exposição "Corpo e empoderamento feminino", de Julia Aümuller

Data: Até 31 de março de 2024

Valor: Entrada Gratuita

Visitação: De terça-feira à sexta-feira, 10h às 17h

Sábados, domingos e feriados, 9h às 14h

Classificação: Livre

Local: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno - Galeria Quirino Campofiorito (Campo de São Bento, entrada pelo Portão 2).