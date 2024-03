Procon Móvel: atendimento realizado para mais de cem pessoas - Divulgação/Ascom

Publicado 16/03/2024 19:38

Niterói – O Dia Mundial do Consumidor foi comemorado nesta sexta-feira (15) e, em homenagem à data, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor, realizou mais uma edição do Procon Móvel. Desta vez, o local escolhido foi o Centro. Durante o dia, a equipe realizou 82 atendimentos e 27 orientações e esclarecimentos.

O secretário de Defesa do Consumidor, Roberto Teixeira, destacou que esse é um momento de aproximação com a população que, por muitas vezes, desconhece os seus direitos. "Escolhemos um ponto de grande circulação. Os nossos canais de atendimento e informações sobre os direitos dos consumidores, cada vez mais, se tornam importantes instrumentos para a defesa dos consumidores de nossa cidade que passam a conhecer os seus direitos e as obrigações dos fornecedores", enfatiza Roberto Teixeira.

O Procon Móvel vem realizando atendimentos em diversas regiões da cidade, com atenção também aos bairros periféricos, em parceria com as Administrações Regionais, levando o serviço aos consumidores e evitando o deslocamento.

Silvia Regina Neto, de 64 anos, não conhecia o serviço itinerante e aprovou a iniciativa."Essa iniciativa foi excelente. Eu estava com umas dúvidas relacionadas ao meu banco e quando vi o pessoal aqui, aproveitei para conversar e eles me deram uma luz de como resolver a situação. Também me disseram que posso levar os documentos na sede que eles me ajudam e dão os passos e isso vai me ajudar muito", disse.

Nos últimos dois anos, o Procon de Niterói expandiu sua atuação na cidade e hoje o consumidor conta com o Centro de Atendimento especializado, que fica na Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro 481, com uma equipe de técnicos para atendimento das reclamações, auxílio com dúvidas, prestar esclarecimentos sobre os direitos dos consumidores e fornecedores e encaminhamento, quando necessário, ao Judiciário para solução de problemas de consumo.

Das 3.841 reclamações registradas no sistema ProConsumidor do Procon Niterói, 3.336 foram resolvidas em acordos intermediados pela Prefeitura de Niterói, com uma taxa de 86,85% de resolutividade. Com o Procon Móvel, as equipes atenderam mais de 700 pessoas, além dos mais de 5 mil atendimentos pelos canais digitais.