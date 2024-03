Pedalada de bicicletas elétricas: primeiro passeio reuniu diversos niteroienses - Divulgação/Ascom

Pedalada de bicicletas elétricas: primeiro passeio reuniu diversos niteroiensesDivulgação/Ascom

Publicado 16/03/2024 19:49

Niterói – No último sábado (16) a cidade foi sede do I Passeio de Bicicletas Elétricas do Brasil. Realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Clima, a iniciativa juntou 120 pessoas para pedalar da Praia de Icaraí até o Mercado Municipal em prol de uma mobilidade urbana mais sustentável. O evento, que celebra o Dia de Conscientização das Mudanças Climáticas, contou com a participação do prefeito, Axel Grael, e do secretário do clima, Luciano Paez.

O passeio, que partiu da Igreja de São Judas Tadeu, percorreu toda a orla da Praia de Icaraí e passou pelos bairros do Ingá e do Centro até chegar no Mercado Municipal. Em oito quilômetros de pedalada, os ciclistas contaram com o apoio da guarda municipal e com agentes da Nittrans para garantir a sua segurança.

O prefeito Axel, que participou da pedalada, comentou sobre a importância de promover ações de conscientização na cidade. “Foi um passeio agradável, apesar do dia quente. Hoje, estamos passando por uma onda de calor e por outras mudanças climáticas que prometem se tornar cada vez mais frequentes no nosso dia a dia. Apesar de ser uma circunstância que engloba todo o planeta, a preocupação com o meio ambiente começa na esfera local. Esse passeio, que abraça a causa da mobilidade sustentável ao mesmo tempo em que alerta sobre as questões climáticas, é um complemento a uma série de ações que estamos implementando na cidade. Investimos muito em infraestrutura e resiliência e a promoção de ciclovias e o uso da bicicleta é uma dessas frentes”, reafirma o prefeito.

O evento, que também contou com o apoio da Coordenadoria Niterói de Bicicleta, atraiu pessoas de todas as idades. David Sousa, que participou da pedalada, trouxe a filha Ana Laura, de oito anos, para se juntar ao time dos ciclistas. “É um evento bem bacana que a Prefeitura está realizando. Fizeram uma estrutura bacana com os agentes de trânsito e me senti seguro de trazer a minha filha. Acho importante ela aprender desde cedo a importância da mobilidade ativa, também da mobilidade elétrica em relação à descarbonização. São coisas legais de serem ensinadas desde pequeno pra quando ela crescer, ser mais uma somando com o nosso planeta”, comentou David.

Fruto do trabalho entre vários setores da prefeitura e da sociedade, o I Passeio de Bicicletas Elétricas contou com ampla participação popular.

O secretário municipal do clima, Luciano Paez, falou sobre a realização do evento. “Estou muito grato de ter contado com a ajuda de diversos setores da cidade para tirar o I Passeio de Bicicletas Elétricas do papel. Além da logística e da segurança, fizemos uma parceria com desenvolvedores nacionais para garantir que os agentes da Nittrans fizessem esse acompanhamento em motos elétricas. Também fico muito contente de ver que o nosso evento conseguiu atrair um público que é sensível a um transporte eficiente, sensível a uma mobilidade que, cada vez mais, precisa ser sustentável. De acordo com um estudo que fizemos na Secretaria do Clima, o transporte é o principal responsável pela emissão de gases na nossa cidade. É nossa missão promover mais ações como essa que prezem pela conscientização em prol da sustentabilidade. Que venham cada vez mais passeios como esse!”, comemora o secretário.