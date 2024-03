Zona Norte de Niterói: obras de macrodrenagem - Leonardo Simplício/Ascom

Zona Norte de Niterói: obras de macrodrenagemLeonardo Simplício/Ascom

Publicado 21/03/2024 16:43

Niterói – A Prefeitura está realizando obras para implantação de redes de drenagem nos bairros do Barreto e na Engenhoca com o objetivo de melhorar a eficiência da captação e escoamento das águas pluviais na região norte da cidade. A intervenção se estende por 4,6 quilômetros. O investimento total será de aproximadamente R$ 76 milhões, com prazo de execução de 24 meses.



A rede de drenagem começa na Rua Vereador José Vicente Sobrinho, avança próximo ao Colégio Pedro II, em paralelo à Rua General Castrioto, e desemboca na Baía de Guanabara, em outra rede que está sendo construída ao lado do Cemitério Maruí. A obra é realizada pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa).



“Essas intervenções são uma maneira de compensarmos características naturais dessa região. Antes de se tornar uma área urbana, esse local era composto por manguezais e pântanos e, ainda hoje, o terreno é mais baixo do que os arredores. Dessa forma, esse espaço é mais propício a inundar mesmo com pouco tempo de chuva forte. Para solucionar essa situação, mapeamos e identificamos trechos que vão ser ampliados significativamente com a construção de galerias. Em complemento, criaremos uma nova rede de microdrenagem nas ruas que levam para essas galerias maiores para controlar o fluxo de escoamento de toda a água”, explica o prefeito Axel Grael.



Nesse início, os trabalhos ocorrem no cruzamento entre a Av. Dr. Renato Silva e a Rua Vereador José Vicente Sobrinho, envolvendo a construção do sistema de desague de toda a drenagem da Engenhoca. Além da instalação das redes, as vias impactadas pelas obras receberão nova pavimentação e requalificação das calçadas.



“O atual sistema de captação de águas pluviais da região é considerado obsoleto, apresentando vazão insuficiente para a demanda atual. Com a execução das obras, serão instaladas novas galerias de drenagem, com dimensões que podem chegar a seis metros de comprimento por três de altura”, afirma o presidente da Emusa, Antonio Lourosa.



Confira os trechos e ruas incluídas nas obras:



Trecho 1 - Microdrenagem Engenhoca

- Rua Daniel Torres

- Rua Ver. José Vicente Sobrinho



Trecho 2 - Microdrenagem Barreto

- Rua Presidente Craveiro Lopes

- Travessa Madame Pacheco

- Rua General Castrioto



Trecho 3 - Microdrenagem Barreto

- Rua Presidente Craveiro Lopes

- Rua Maestro Vila Lobos

- Rua General Estilac Leal

- Rua Américo Vanique

- Rua Salgado Filho

- Rua Alan Kardec

- Rua Galvão

Macrodrenagem Barreto



- Rua Presidente Craveiro Lopes

- Rua Assis Vasconcelos

- Rua General Castrioto



Crédito fotográfico: Leonardo Simplício