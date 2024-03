Educação de Niterói: contemplando mais de 1,8 mil crianças - Divulgação/Ascom

Publicado 20/03/2024 16:49

Niterói - Mais de 1.800 crianças foram contempladas com vagas na Educação de Niterói desde a última semana através do Programa Escola Parceira e da reorganização das unidades municipais. Neste ano letivo, a Educação de Niterói conta com mais de 32 mil alunos, cerca de 2 mil a mais que em 2023. Uma nova convocação do programa de bolsas de estudos foi divulgada nesta quarta-feira (20). O prazo de efetivação das matrículas foi prorrogado até o dia 27 de março para os contemplados em todas as chamadas.

Desde o dia 9 de março, foram divulgadas quatro listas do Escola Parceira, somando 1.446 convocações. As matrículas devem ser realizadas diretamente na unidade. As listas dos contemplados foram divulgadas em Diário Oficial e podem ser consultadas em www.educacao.niteroi.rj.gov.br. O site também disponibiliza o endereço das unidades e a documentação necessária para matrícula. A próxima chamada será publicada no dia 6 de abril.

Em 2024, o programa está oferecendo 1,6 mil bolsas de estudos em 27 escolas particulares da cidade, pagas pela Prefeitura de Niterói. São contemplados estudantes que estão na lista de espera da Rede e fazem parte do Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico).

Niterói é a única cidade a contar com um programa do tipo, que tem como objetivo aumentar a oferta de vagas no município. Além das vagas, o Escola Parceira ainda oferece auxílio transporte, alimentação, uniforme e material escolar.

Além disso, na última semana, outras 367 crianças foram redirecionadas da lista de espera para Unidades Municipais de Educação Infantil (Umeis). As vagas foram disponibilizadas através da gestão das matrículas e reorganização interna. De acordo com o secretário Municipal de Educação e presidente da Fundação Municipal de Educação, Bira Marques, esse número ainda vai crescer. “Neste ano, inserimos mais de 2 mil novos alunos na rede. Através do nosso plano de expansão, vamos inaugurar cinco novas escolas, criando cerca de mil novas vagas. Temos o compromisso de garantir que todas as crianças de Niterói tenham acesso à educação pública de qualidade e é para isso que trabalhamos”, ressaltou Bira Marques.

No mês que vem, mais duas Umeis em tempo integral serão inauguradas em Niterói, no Barreto e Jurujuba. Na unidade da Zona Norte, serão ofertadas 250 vagas para a Educação Infantil. Além de salas de aula, o local terá sala de recursos, parquinho e quadra poliesportiva. O local também terá um centro de treinamento para os Jogos Escolares de Niterói (JEN), espaço para formação continuada de profissionais e clubes de robótica, matemática e ciências

Em Jurujuba, a construção da nova Umei segue na etapa final, com a execução de serviços de acabamento, elétrica, pintura, instalação de louças e metais. A unidade, que ofertará 140 vagas, terá salas de aula com acessibilidade, estrutura adaptada a padrões de sustentabilidade, placas de energia solar, elevador, sala de multimeios e muito mais.



Além destas duas unidades, está sendo construída uma UMEI no Fonseca e outra na Ponta d’Areia, que serão inauguradas em maio, além da Escola Municipal Fagundes Varella, no Engenho do Mato, que vai oferecer vagas em tempo integral para a Educação Infantil e Ensino Fundamental.