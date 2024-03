Ilha da Conceição: ação social para as mulheres - Reprodução/Internet

Ilha da Conceição: ação social para as mulheresReprodução/Internet

Publicado 19/03/2024 16:03

Niterói – A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Governo (Semug), vai promover uma Ação Social na próxima sexta-feira (22), no Centro Social Urbano da Ilha da Conceição. A atividade, organizada pela Administração Regional em parceria com a Coordenadoria de Política e Direitos da Mulher (Codim), com a Secretaria Municipal do Idoso, com a Clin e a Beleza Capilar, faz parte das celebrações pelo Mês da Mulher e começa às 9h.



A ação social tem foco em atividades de beleza e lazer e vai contar com terapeuta capilar, trancista, barbeiro, cabeleireiro, manicure, pedicure, podólogo, design de sobrancelha, dança do ventre, psicólogo, aulão de dança rítmica, palestra sobre gestão de negócios e atrações musicais (violão e voz).

Além disso, quem precisar ainda poderá contar com 20 agendamentos para retirada de documento de identidade, além de poder conhecer sobre os cursos gratuitos da Firjan Senai.





SERVIÇO:



Evento: Ação Social do Mês da Mulher na Ilha da Conceição

Data: 22 de março de 2024 (sexta-feira)

Horário: 9h às 14h

Local: Centro Social Urbano

Endereço: Rua Jornalista Sardo Filho, Ilha da Conceição