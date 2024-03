Valéria Braga, secretária municipal de Ciência e Tecnologia, Marcelo Freixo, presidente da Embratur e André Bento, presidente da Neltur - Divulgação/Ascom

Valéria Braga, secretária municipal de Ciência e Tecnologia, Marcelo Freixo, presidente da Embratur e André Bento, presidente da NelturDivulgação/Ascom

Publicado 19/03/2024 15:53 | Atualizado 19/03/2024 15:54

Niterói – Em um encontro que contou com a participação de diversos servidores públicos em prol do desenvolvimento do setor turístico, o presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), André Bento, participou da abertura do Simpósio Jornada de Turismo e Inovação realizado na última segunda-feira (13), na Universidade Federal Fluminense (UFF).

“Niterói vem sendo protagonista em diversas frentes no desenvolvimento do turismo sustentável e como uma indústria propagadora da economia. A tecnologia e a inovação, temas deste simpósio, são o caminho para avançarmos e deixarmos um legado de muitas ações”, afirmou Bento.

Na ocasião André Bento destacou as parcerias que estão sendo feitas com a UFF, que resultaram na criação do Observatório de Turismo e outros projetos na perspectiva da inovação. Propostas que reafirmam o turismo como uma indústria geradora de empregos, de renda e qualidade de vida. Para Bento, a importância deste simpósio vai além de outras possibilidades, e é representativo por reunir tantos gestores, acadêmicos, profissionais do trade e instituições trabalhando na mesma direção.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, ressaltou que o turismo no Brasil só terá alcance com a inovação e tecnologia. “Precisamos sair da zona de conforto investindo em tecnologia e ampliando consórcios com as universidades para qualificação dos destinos turísticos”, disse Freixo – que ressaltou, também, a importância da iniciativa privada e a pública se entenderem num modelo de desenvolvimento que contemple a diversidade, a sustentabilidade, a cultura e o lazer.

O professor José Walkimar de Mesquita, representando o Reitor da UFF, ressaltou que ações como estas engrandecem a Universidade. “É um avanço, um passo importante para a UFF um Núcleo desse que tem reflexo direto com os universitários”, destacou.

Estiveram no simpósio o Professor José Walkimar de Mesquita Carneiro (Pró-reitor de Graduação da UFF), Valéria Lima (representando a Secretaria Estadual de Turismo), Professor João Evangelista (Diretor da FTH-UFF), Professor Carlos Alberto Lidizia (Coordenador do Núcleo de Projetos da UFF), Sonia Mendes (Assessora de Inclusão da Faetec), Marcelly Apolinário (Diretora de Turismo da Neltur), Valéria Viana (Diretora de Gestão de Desenvolvimento da Setur) e Valéria Braga (Secretária de Ciência e Tecnologia de Niterói).

Na ocasião, foi feita uma assinatura simbólica do protocolo de intenções das instituições de ensino para criação do HUB e do Observatório de Inovação em Turismo do RJ.