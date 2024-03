Rota do Coelho: evento gratuito para a criançada no final de semana - Divulgação/Ascom

Rota do Coelho: evento gratuito para a criançada no final de semanaDivulgação/Ascom

Publicado 20/03/2024 15:15

Niterói - “De olhos vermelhos, de pelo branquinho, de passo ligeiro, eu sou coelhinho” A música que embala a magia nas crianças em busca do tão sonhado ovo de páscoa trazido, e escondido, pelo coelhinho da páscoa, de fato faz todo sentido.

Com o grande sucesso da brincadeira lúdica Rota do Coelho realizada nos últimos dois anos, o Multicenter Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, realizará a ação nos dias nos dias 23 e 24 de março (sábado e domingo), das 15h às 18h, em parceria com a Kopenhagen.

A Páscoa é uma data repleta de tradições, e nada mais tradicional que trazer a brincadeira de caça aos ovos de uma forma repensada e lúdica para o Multicenter. Unindo dois universos bem conhecidos da criançada, que é a caça ao tesouro e o álbum de figurinhas, a ação Rota do Coelho distribuirá cartões com uma rota ilustrativa incompleta – onde a criança que receber o cartão precisará resgatar nas lojas participantes os adesivos que completam o desenho. Com o cartão preenchido, a criança irá até a loja Kopenhagen do Multicenter, no 1º piso, para receber o brinde.

Para ter direito ao cartão com a rota, os responsáveis pelas crianças participantes deverão resgatar o benefício relacionado a campanha no Clube+ Multicenter e realizar o resgate no balcão localizado no 2º piso, em frente a Reserva. O Shopping Multicenter Itaipu fica na Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6501 - Itaipu.