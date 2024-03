Axel Grael: participando de Oficina de Federalismo Climático em Brasília - Divulgação/Ascom

Axel Grael: participando de Oficina de Federalismo Climático em BrasíliaDivulgação/Ascom

Publicado 19/03/2024 18:37

Niterói - O prefeito de Niterói, Axel Grael, participou nesta terça-feira da Oficina de Federalismo Climático, promovida pelo Ministério do Meio Ambiente, no Itamaraty, em Brasília. Durante o encontro, Grael ressaltou o trabalho que a cidade vem desenvolvendo em escala local para enfrentamento das consequências de eventos climáticos extremos.

"Niterói criou, ainda em 2021, a primeira secretaria do clima no país, a Seclima, com o objetivo de avançarmos na escala local em todas as dimensões do desafio climático. O trabalho que o órgão desenvolve se articula com outras iniciativas que salvam vidas, como o investimento em contenção de encostas e drenagem da cidade, visando à segurança da população diante de desastres. Temos um trabalho excelente que a nossa Defesa Civil desenvolve com quase 3 mil voluntários que apoiam a Prefeitura em situações de contingência. Estamos encarando o desafio de adaptação às mudanças climáticas com investimento e planejamento sério", disse Grael, que é vice-presidente de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Frente Nacional de Prefeitos.

A ministra Marina Silva falou sobre o Plano Adapta Cidades, lembrando as consequências econômicas e sociais das mudanças climáticas. "Esta é uma luta generosa, inclusiva, é um esforço de todos, de todas as regiões e ideologias. A esta altura não há sequer como ser negacionista. A vulnerabilidade climática está clara. Basta analisar o nível do Rio Amazonas ou as ondas de calor", ressaltou a ministra, garantindo que esta é uma pauta prioritária para o Governo Federal.

Também participaram do encontro o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, representantes de ministérios e de entidades ligadas ao Meio Ambiente.