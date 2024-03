CLIN: ensinando à população de Niterói sobre descarte de material volumoso - Divulgação/Ascom

CLIN: ensinando à população de Niterói sobre descarte de material volumosoDivulgação/Ascom

Publicado 20/03/2024 17:35

Niterói - Equipes da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), em parceria com o PRO Sustentável e a associação de moradores da comunidade do Jacaré, realizou, na manhã desta quarta-feira (20), mais uma edição da campanha Bota Fora, que tem como objetivo chamar a atenção da população para evitar o descarte irregular de resíduos volumosos. Em toda a extensão da Estrada Frei Orlando, os moradores deixaram itens como: computador, caixa d’água, sofá, colchão, televisão, caixotes de madeira, entulho de obras, entre outros. Com a ação, a Clin recolheu mais de uma tonelada de resíduos na localidade.

“Essa nossa ação tem sido muito bem aceita pela população. Por isso, a ideia é levar essa campanha para outros bairros e evitar que esse tipo de material seja descartado de forma irregular”, informa Luiz Carlos Fróes, presidente da Clin.

Moradores da comunidade do Jacaré participaram e apoiaram a iniciativa da Clin, como é o caso de Ricardo Luiz Gabriel, de 62 anos. “Essa ação do bota fora é muito importante, eu mesmo não tinha onde descartar e ficava guardado lá em casa, acumulando. Hoje eu coloco na frente da minha casa no dia que estão aqui e isso facilita muito a nossa vida. É uma forma de conscientizar as pessoas a cuidar do meio ambiente”

O representante da Associação de Moradores do Jacaré, Gustavo Relvas, destacou a importância da campanha para a comunidade. “Concluímos hoje mais uma ação de sucesso, onde uma grande quantidade de resíduos, que provavelmente seria descartado de forma irregular, teve o destino final adequado. Essa parceria entre a Clin e a associação de moradores é importantíssima e vem dando muito resultado. Os moradores estão reconhecendo todo o trabalho que vem sendo desenvolvido para termos todos um bairro mais limpo, bonito e sustentável”.

A assistente social Fernanda Lachini, coordenadora da equipe socioambiental da Método/PRO Sustentável, no Jacaré, fez um balanço da campanha e ressalta como o Bota Fora é educativo e vem melhorando de forma objetiva a qualidade de vida dos moradores do bairro. “Nosso trabalho de conscientização, enquanto equipe socioambiental, nas ações aqui no bairro do Jacaré é diário e é muito interessante vermos o interesse dos moradores e consequentemente o aumento da participação da população, que cada vez está colaborando mais para as mudanças do bairro para um bairro ambientalmente sustentável. Essa já é a 2ª ação do bota fora aqui este ano e iremos continuar com esta ação, que somada com o apoio dos moradores, mostra que estamos no caminho certa” destaca Fernanda.