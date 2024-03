Estrada da Garganta: novas calçadas, escadarias e a instalação de guarda-corpo - Lucas Benevides/Ascom

Publicado 20/03/2024 17:16

Niterói - A Prefeitura entregou nesta quarta-feira (20) a obra de contenção de encostas na Estrada da Garganta, na altura do Largo da Batalha. Com investimento de R$ 10,7 milhões, a intervenção, além da construção de uma cortina atirantada que chega a 103 metros de extensão, estaca raiz e solo grampeado, incluiu a revitalização dos acessos, calçadas, escadarias e a instalação de guarda-corpo para melhor conforto e segurança dos moradores.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que diversas obras de contenção de encostas estão em andamento da cidade, além das muitas que já foram concluídas. "Niterói é a cidade que mais tem investido em resiliência. Nos últimos dez anos, nós investimos mais de R$ 1 bilhão em obras como essa. Só na atual gestão, foram R$ 500 milhões, porque nós precisamos fazer com que a cidade esteja preparada para as mudanças climáticas. As chuvas intensas estão cada vez mais frequentes e a gente precisa fazer com que Niterói seja cada vez uma cidade mais segura para quem vive aqui, e com mais qualidade de vida. Em conversas com os moradores daqui, pudemos perceber a diferença que essa obra fez na vida de cada um", ressalta o prefeito.

Paola de Oliveira Gonçalves, de 24 anos, sempre morou no local e diz que a melhoria no acesso à sua casa também facilitou a limpeza do local. Ela também recorda o medo que sentia quando chovia muito. "Antes aqui as pessoas usavam o barranco para jogar lixo, e isso atraia muitos ratos. Com a contenção, além de ganharmos uma escadaria que facilitou a chegada em casa, também acabou com a concentração de lixo e não tem mais ratos. Quando a chuva cai não sentimos mais o risco de que tudo pode desabar, dormimos mais tranquilos", conta.

A dona de casa Rose Loureiro diz que sua família vive no local há pelo menos 100 anos e sempre esperou pela obra de contenção. Além de ganhar mais segurança para a entrada de sua casa, ela também agora tem um guarda-corpo de onde se pode olhar o movimento da rua.

"Foi muito importante essa obra aqui para a nossa comunidade, porque tinha muito lixo, as crianças não podiam passar aqui, nem os idosos e pessoas com dificuldade de locomoção. Era muito perigoso pela altura e o acesso, que era precário. Agora, está maravilhoso, muito mais seguro para quem mora aqui, mas também para quem passa pela Estrada da Garganta", considera Rose.

Somente em 2023, a Prefeitura de Niterói investiu R$ 236 milhões em mais de 80 obras de contenção de encostas distribuídas por 21 bairros de Niterói. Dessas, 57 já foram 100% concluídas. Desde 2013, os investimentos superam R$ 500 milhões. Atualmente, outras 26 frentes de contenção de encostas estão em andamento nos bairros do Badu, Barreto, Cantagalo, Caramujo, Santa Bárbara, Santa Rosa, Preventório, Morro do Palácio, Morro do Estado, Sapê e Viçoso Jardim. O secretário municipal de Defesa Civil e Geotecnia de Niterói, tenente-coronel Walace Medeiros, afirma que obras como a entregue nesta quarta-feira na Estrada da Garganta salvam vidas.

"Essas obras sempre são muito importantes porque elas têm um fundamento necessário e importantíssimo, que é o maior de todos, que é salvar vidas. Obras iguais a essas, que estão sendo feitas em todo o município, estão tornando a vida de pessoas seguras. E um ponto é falar que elas efetivamente salvam vidas. Outro ponto, que também não é muito levado em conta, é que a qualidade da vida das pessoas também melhora. Isso aqui também é uma obra de ordenamento urbano. A gente tinha problemas aqui de roedores, problema de despejo de lixo regular nesse local aqui. Então com essa obra aqui, ela também atende a uma necessidade de urbanização do local. Isso torna o local mais seguro e com maior qualidade. Quem sai ganhando são os moradores e as pessoas que passam por aqui", avalia o secretário.