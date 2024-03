Laura Alcoba: escritora argentina será debatida no evento Leia Mulheres - Reprodução/Internet

Publicado 21/03/2024 17:13

Niterói - Retomando o clube de leitura "Leia Mulheres" em 2024, o Solar do Jambeiro convida seu público, para um debate sobre a obra "A Casa dos Coelhos", da escritora argentina Laura Alcoba, que acontecerá no domingo, 24 de março, às 14h30.

A ditadura argentina vista pelos olhos de uma criança vivendo a clandestinidade, entre o medo, a esperança, a confiança e uma luta impressionante para sobreviver. Na Argentina dos anos 1970, uma menina é arrastada para a vida clandestina pela mãe, militante dos Montoneros, grupo de resistência à ditadura. Elas vivem escondidas, se afastam da vida que conheciam, e são obrigadas a conviver com outros militantes, entre segredos e o medo constante. Delicado e preciso, este é um romance arrebatador, impossível de ser deixado de lado até a última página.

O "Leia Mulheres" é um projeto nacional de divulgação e apreciação da literatura escrita por mulheres, para todos os públicos. Na cidade de Niterói, os encontros acontecem mensalmente no Solar do Jambeiro e contam com mediação de Giselle Veiga e Mariana Rio.

Laura Alcoba nasceu em La Plata, Argentina, em 1968. Aos dez anos, sua família mudou-se para Paris, onde vive desde então. Formou-se em letras na l'Ecole Normale Supérieure e é especialista na Idade de Ouro espanhola. Atualmente leciona na Universidade de Paris e trabalha como tradutora de teatro. "The Rabbit House" (A Casa dos Coelhos - 2008), seu primeiro romance, foi publicado originalmente na França pela Gallimard. White Garden (2010) é seu segundo romance, e foi recebido com elogios unânimes da crítica francesa. Seguiu-se The Anna C. Passengers (2012) e em 2013 Blue Bee apareceu inspirada em sua chegada à França quando criança. O romance evoca a correspondência que ele mantinha na época com seu pai, então preso político na Argentina.

FICHA TÉCNICA

Título: A casa dos coelhos (The Rabbit House)

Autor: Laura Alcoba

ISBN: 978659602528

Ano: 2022

Número de Páginas: 128

SERVIÇO:

Evento: Leia Mulheres: "A Casa dos Coelhos", de Laura Alcoba

Data: Domingo, 24 de março de 2024

Horário: 14h30

Valor: Gratuito

Classificação indicativa: Livre

Local: Solar do Jambeiro

Endereço: Rua Presidente Domiciano, 195 - São Domingos, Niterói