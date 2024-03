Psicóloga Rafaelle Melo: lançamento de livro na Biblioteca Parque de Niterói - Divulgação/Ascom

Publicado 21/03/2024 16:57

Niterói - A psicóloga Rafaelle Melo lança o livro de poesia “Corte”, no sábado, 23 de março, às 11h, no espaço Café Paris, da Biblioteca Parque de Niterói.

O “Corte” nasceu de uma profunda necessidade de renascimento. Um livro visceral e profundamente íntimo, mas que dialoga com algo que perpassa toda a experiência humana: romper com o aquilo que não cabe mais para poder germinar em uma nova experiência. São 61 poesias divididas em três partes que desenham uma linha entre a experiência do corte e as possibilidades das redescobertas primaveris.

Rafaelle Melo tem 35 anos, é psicóloga clínica, doutora em Psicologia, pesquisadora de insignificâncias e poeta em tempo integral. Nascida no Rio de Janeiro atravessou a ponte Rio-Niterói por amor e para amar a si mesma. Escreve por escolha das palavras e tem na poesia seu lugar de descanso, pertencimento e salvação.

SERVIÇO:

Evento: Lançamento do Livro “Corte”

Data: 23 de março (sábado)

Horário: 11h

Classificação etária: Livre

Valor: Grátis

Local: Biblioteca Parque de Niterói

Endereço: Praça da República, s/n - Centro, Niterói