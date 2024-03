Agentes da Prefeitura: atuando na prevenção e limpeza devido às chuvas - Bruno Eduardo Alves/Ascom

Agentes da Prefeitura: atuando na prevenção e limpeza devido às chuvasBruno Eduardo Alves/Ascom

Publicado 22/03/2024 19:50

Niterói – A cidade de Niterói segue em estágio de atenção desde às 18h45 desta terça-feira (19) quando foi anunciada a chegada de núcleos de chuva forte acompanhados de raios e rajadas de ventos. A Prefeitura de Niterói mobilizou, de forma preventiva, mais de 2 mil funcionários da Defesa Civil, Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, Assistência Social, Clin, Administrações Regionais, Emusa e Nittrans, além dos mais de 3 mil voluntários dos Nudecs,

Os maiores índices de acumulados em 1h foram registrados em Maria Paula (52,8mm), Caramujo (40,6mm), Sapê (38,2mm), Morro do Castro (36mm) e Bonfim (32,8mm). O Centro de Monitoramento e Operações (CMO) da Defesa Civil permanece com o monitoramento 24h já que ainda há previsão de chuva moderada a forte para essa sexta-feira com algumas áreas de instabilidade atuando no Estado e que podem trazer a frente fria com acumulados elevados de chuva para Niterói. A previsão também é de tempo instável para sábado e domingo, com chuva moderada a forte em alguns períodos. Em caso de emergência, a população deve ligar para o 199 ou 2620-0199.

De forma preventiva, as equipes da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) estão realizando serviços emergenciais, como a retirada de galhos de árvores, limpeza de rios, canais e bueiros e antecipação da coleta de lixo nos bairros.

A Defesa Civil pede que a população acompanhe os canais de comunicação da Prefeitura de Niterói. O Município conta com plantão 24h de monitoramento meteorológico, com envio detalhado de informações sobre a previsão do tempo e de avisos através do aplicativo Alerta DCNIT, SMS (40199) e grupos no WhatsApp. O X, antigo Twitter, (https://twitter.com/NiteroiPref) está sendo atualizado com boletins das chuvas.

A Defesa Civil da cidade tem 154 Nudecs (Núcleos de Defesa Civil) e mais de 3000 voluntários pela cidade. O sistema de monitoramento conta, atualmente, com 46 pluviômetros, sendo 30 de operação da secretaria e 16 do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e 37 sirenes espalhadas pelas comunidades, com alcance de mais de 120 mil pessoas. Além disso, a Secretaria conta com cerca de 30 pontos de apoio para a população nos casos de acionamento de sirene e riscos de deslizamentos e desabamentos que podem ser consultados por meio do aplicativo Alerta DCNit, no ícone sirenes - pontos de apoio.