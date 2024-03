Grupo Moça Prosa: homenagem à Jovelina Pérola Negra no Theatro Municipal de Niterói - Dani Batista/Ascom

Grupo Moça Prosa: homenagem à Jovelina Pérola Negra no Theatro Municipal de NiteróiDani Batista/Ascom

Publicado 21/03/2024 18:11

Niterói - Abrindo o Projeto Clássicos do Samba de 2024, o Theatro Municipal de Niterói recebe na quarta – feira, 27 de março, às 19 horas, o grupo Moça Prosa, com o espetáculo “No mesmo manto - 80 anos de Jovelina Pérola Negra”. Originado das rodas de samba da Pedra do Sal, Moça Prosa é um movimento de samba feminino que se estabeleceu na histórica região da Praça Mauá. O grupo traz a tarefa ativa de potencializar “Jovelinas” com esse projeto, homenageando e cantando a trajetória da “Pérola Negra”, na história do samba, por meio de suas canções, com um show que mergulha na discografia, na memória sonora e no legado deixado pela cantora.

O projeto “No mesmo manto: 80 anos da Pérola Negra” evidencia a trajetória da cantora, a partir de suas canções, em formato de show. O grupo trará uma seleção de canções, que marcaram a carreira e reflete sua memória dialogando com a história de vida dessa grande cantora.

Cantora e compositora de voz rouca, forte, de timbre peculiar, é considerada uma das grandes damas do samba. Desfilou na Ala das Baianas da Escola de Samba Império Serrano e participou das rodas de pagode surgidas nos anos de 1980, nos subúrbios cariocas, ao lado de Almir Guineto, Jorge Aragão, Zeca Pagodinho e outros. Em 2016, o Ministério da Cultura do Brasil concedeu a Ordem do Mérito Cultura à artista. Gravou cinco discos individuais conquistando um Disco de Platina. Enquanto o samba e o verdadeiro partido-alto existirem, Jovelina sempre será lembrada pela voz potente e a ginga própria.

SERVIÇO

Evento: Moça Prosa - No mesmo manto - 80 anos de Jovelina Pérola Negra - Clássicos do Samba

Data: 27 de março (quarta-feira)

Horário: 19 horas

Duração: 60 min

Classificação etária: Livre

Ingresso: R$ 40,00

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35 - Centro, Niterói

Telefone de contato: (21) 3628-6908