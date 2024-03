Beatles: musica e ballet em apresentação na Sala Nelson Pereira dos Santos - Divulgação/Ascom

Publicado 21/03/2024 18:00

Niterói - No sábado, 23 de março, às 20h, o palco da Sala Nelson Pereira dos Santos recebe uma produção que revive o fenômeno musical The Beatles, em canções e coreografias, no espetáculo "The Beatles Acústico Banda & Ballet", que encanta adultos e crianças. O espetáculo, idealizado e produzido por Waldy Jorge e Paula Campos, consiste em fundir a música dos Beatles e o ballet contemporâneo, unindo pessoas de várias idades no palco e na plateia.

Na produção, o clássico se funde ao novo com as inesquecíveis e contagiantes músicas dos Beatles. O repertório composto por 25 músicas, de todas as fases do famoso quarteto inglês, conta com "Help!", "Yesterday", "Hey Jude", "Here Comes The Sun" e muito mais. Os músicos são Waldy Jorge (vocal, guitarra e piano), Celso Celli (voz e violão), Bruno Coelho (bateria) e Ybez Daniel (baixolão).

O espetáculo conta com a exibição de clipes e imagens no telão, ao mesmo tempo em que Waldy Jorge e sua banda executam as canções, interpretadas com os arranjos originais e roupagem acústica, dando a cadência e o ritmo necessários às inserções das bailarinas de Paula Campos, que além de produzir e atuar na montagem, também dirige o show. O espetáculo trata a inclusão social como primordial para o desenvolvimento de uma sociedade com mais amor e mais cultura. A bailarina negra, o dançarino deficiente e o artista com síndrome de down, entre outros, se unem à música e à dança em perfeita sintonia.

Waldy Jorge é carioca, cantor, guitarrista e pianista, fez percepção musical na UNI-RIO. A partir dos anos 2000 passou a atuar em musicais e espetáculos. Esteve em Liverpool na BeatleWeek 2000, na Inglaterra se apresentando em casas lendárias como Cavern Pub, Adelphi Hotel, Cavern Club e Floating Stage. Paula Campos é empresária, coreógrafa, produtora e professora de Ballet especializada em artes cênicas. Celso Celli começou a sua carreira em festivais. Formado em violão clássico e exímio vocalista, é fã dos Beatles e com estilo focado no rock, esteve ao lado de Waldy Jorge na vitoriosa turné em Liverpool na Inglaterra em 2000. Bruno Coelho, músico baterista, autodidata desde os 13 anos. Trabalhou em estúdios e palcos com artistas como Lobão, Dr. Silvana, Grafite, Leno e Lílian entre outros. Ybez Aworet é cantor, multi instrumentista e produtor musical, trabalhou com diversos nomes em estúdios e shows como Grafite, Dr.Silvana entre outros.

SERVIÇO:

Evento: The Beatles Acústico Ballet

Data: Sexta-feira, 15 de março de 2024

Horário: 20h

Ingressos: a partir de R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (Inteira). Ingresso solidário com 1kg de alimento não perecível R$ 50,00

Venda na plataforma Sympla.

Classificação etária: Livre - Menores somente acompanhados dos responsáveis.

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, 880, Niterói