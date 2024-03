Prefeito Axel Grael: coordenando as equipes de prevenção às chuvas - Lucas Benevides/Ascom

Niterói - A Secretaria Municipal de Defesa Civil informa que Niterói segue em estágio de atenção em razão da previsão de chuvas fortes até domingo. Os maiores acumulados em 12 horas foram registrados em Maria Paula (99,0 mm); Várzea das Moças (97,4 mm); Sapê (93,4 mm) e Caramujo (88 mm).

Em seis horas, os maiores acumulados de chuva ocorreram em Maravista (31,6 mm); Maceió (30,6 mm); Sapê (29,8 mm) e Travessa Beltrão (29,8 mm). Os maiores acumulados no período de uma hora foram registrados em Maria Paula (8,6 mm); Morro do Estado (6,6 mm); Travessa Beltrão (6,4 mm) e São Francisco 1 (5,0 mm). Até o momento, houve oito ocorrências de queda de galhos ou árvores. Não há registro de vítimas.



O prefeito de Niterói, Axel Grael, acompanhou as condições do tempo e a evolução da chegada da frente fria no Centro de Monitoramento da Defesa Civil. “Observamos que, em alguns lugares, tivemos uma intensidade maior de chuva. É importante que estejamos preparados para dar respostas sempre. Temos trabalhado muito para que Niterói seja uma cidade cada vez mais resiliente fazendo os investimentos que a cidade precisa. Estamos fazendo isso há mais de 10 anos. As obras de contenção de encostas chegam a mais de R$ 1 bilhão nesta última década”, explicou Axel Grael, que acrescentou que é muito importante que a população fique atenta às informações nas redes sociais da Prefeitura e da Defesa Civil.



O Centro de Monitoramento e Operações (CMO) da Defesa Civil permanece com o monitoramento 24h. Para esta noite e para a madrugada de sábado (23), a previsão é de chuva de intensidade moderada, ocasionalmente forte e isolada, acompanhada de rajadas de vento. Em caso de emergência, a população deve ligar para o 199 ou 2620-0199.



A Prefeitura mobilizou, de forma preventiva, mais de 2 mil funcionários da Defesa Civil, Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, Assistência Social, Clin, Administrações Regionais, Emusa e Nittrans, além dos mais de 3 mil voluntários dos Nudecs.



O secretário municipal de Defesa Civil e Geotecnia, Walace Medeiros, destacou a mobilização da Prefeitura. “A Prefeitura trabalhou com uma série de ações preventivas quando se verificava a possibilidade de chuva. Temos mais de dois mil colaboradores envolvidos diretamente nos processos tanto em ações preventivas como também preparados para eventuais respostas. Temos também mobilizados todos os três mil voluntários dos nossos Núcleos de Defesa Civil (Nudecs), mas não podemos baixar a guarda. Temos que permanecer atentos. Pedimos ao cidadão que continue com os cuidados e nos acione em qualquer situação através dos nossos canais”, reforçou Walace Medeiros.



PREVENÇÃO



De forma preventiva, as equipes da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) realizaram serviços emergenciais como limpeza de rios, canais e bueiros e antecipação da coleta de lixo nos bairros.



A orientação da Defesa Civil é que a população acompanhe os canais de comunicação da Prefeitura. O Município conta com plantão 24h de monitoramento meteorológico, com envio detalhado de informações sobre a previsão do tempo e de avisos através do aplicativo Alerta DCNIT, SMS (40199) e grupos no WhatsApp. O X, antigo Twitter, (https://twitter.com/NiteroiPref) está sendo atualizado com boletins das chuvas.

A Defesa Civil de Niterói tem 154 Nudecs (Núcleos de Defesa Civil) e mais de 3000 voluntários pela cidade. O sistema de monitoramento conta, atualmente, com 46 pluviômetros, sendo 30 de operação da secretaria e 16 do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), 37 sirenes espalhadas pelas comunidades, com alcance de mais de 120 mil pessoas, e um radar meteorológico próprio. Além disso, a Secretaria conta com cerca de 30 pontos de apoio para a população nos casos de acionamento de sirene e riscos de deslizamentos e desabamentos que podem ser consultados por meio do aplicativo Alerta DCNIT, no ícone sirenes - pontos de apoio.