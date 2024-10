As Marisqueiras da Boa Viagem: tema de livro a ser lançado no MAC - Reprodução

Publicado 29/10/2024 15:44

Niterói - O auditório do Museu de Arte Contemporânea de Niterói – MAC recebe no dia 31 de outubro (quinta-feira), às 14h, o lançamento do livro “Fotografia Expandida: As marisqueiras> Nesse mesmo dia se celebra um ano da Lei Nº 3.829, reconhecendo os marisqueiros de Boa viagem como patrimônio cultural de natureza imaterial e a pesca artesanal do bairro de Boa Viagem, além de outras providências. O reconhecimento dessa atividade, além de conquista simbólica, é um passo importante para garantir o direito de trabalhar nesse território. No evento, ocorrerá uma roda de conversa com as marisqueiras e será lançado o documentário Marisqueiras de Boa Viagem (de 15 min) sobre elas, dirigido também por Julia Botafogo em parceria com Taís Lobo.



O projeto “Fotografia Expandida: As marisqueiras” consiste na produção e no lançamento de um catálogo virtual com e sobre as marisqueiras do bairro da Boa Viagem, em Niterói, buscando responder a suas demandas por reconhecimento e visibilidade no território em que vivem e trabalham. A publicação, que articula linguagem ao mesmo tempo crítica e poética, se organiza em torno de um ensaio fotográfico das marisqueiras, realizado em meados de 2024, e torna acessível resultados de uma pesquisa participativa, iniciada em 2022, junto a essas mulheres pescadoras, e publicada agora de maneira inédita para o público. A iniciativa, que reúne mulheres marisqueiras, pesquisadores e artistas, partiu da artista e produtora cultural Julia Botafogo, com financiamento da Lei Paulo Gustavo.



Sobre o projeto



A proposta visa dar visibilidade e reconhecimento ao trabalho das marisqueiras de Boa Viagem em Niterói, grupo de mulheres vulneráveis e inviabilizadas socialmente.



Através de uma série de encontros, a proposta reuniu marisqueiras, pesquisadores, produtores culturais e artistas em uma metodologia participativa de pesquisa, com rodas de conversa, oficina de fotoperformance e ensaio fotográfico, culminando na produção de um catálogo digital.



O Catálogo Digital traz o objetivo de ampliar, registrar os conhecimentos e memórias das mulheres pesqueiras da região costeira do Rio de Janeiro, provocando reflexões através das fotografias, da arte e da difusão de um artigo científico inédito.



Foi realizada uma cartografia visual através da realização de um ensaio fotográfico e uma oficina de foto performance personalizada com objetivo de ampliar, registrar os conhecimentos e memórias das mulheres pesqueiras da região costeira do Rio de Janeiro.



A ideia é revelar o cotidiano das marisqueiras e sua conexão com o ambiente costeiro na Boa Viagem. Através da fotografia, se buscará produzir um olhar afirmativo a esse ofício marginalizado, tradicionalmente atribuído às mulheres nas práticas da pesca artesanal, tornando acessíveis suas trajetórias, narrativas e lutas. Ao criar um diálogo das marisqueiras e a fotografia, a iniciativa busca promover uma mudança significativa na forma como o público enxerga essas mulheres. O objetivo não é apenas alterar a percepção, mas sim destacar a riqueza interior e a dignidade de seu trabalho na colheita de alimentos entre as pedras do mar, permitindo ao público passear por diferentes informações, descobrir e conhecer a Comunidades de Mulheres Marisqueiras de Boa Viagem, e, a elas mesmas, se reconhecerem, criam memórias e despertam para novas sensações.

O catálogo terá links que apontam para conteúdos digitais como áudio e vídeos que dialogam com as imagens, ampliando o acesso às informações e propondo uma interação com o público. Como exemplo, será possível escutar as vozes dessas mulheres acompanhadas de fotografia e transcrição de suas falas. O Catálogo é pensado para ser visualizado no celular, a ideia é criar uma experiência agradável para o leitor e facilitar o acesso e difusão pelas mídias sociais.



A iniciativa é idealizada e coordenada pela artista visual e produtora cultural Julia Botafogo, cujo trabalho se baseia em processos formativos comunitários e na realização de ações culturais e artísticas que buscam valorizar, por meio das artes, diferentes patrimônios imateriais.



A pesquisa é realizada pela historiadora Tainá Mie e pela educadora popular Marina Freire, pesquisadoras e gestoras de ações socioambientais e culturais. Ambas comprometidas com a transformação social e envolvidas, especialmente, na salvaguarda de patrimônio imaterial em parceria com comunidades tradicionais e pesqueiras do Estado do RJ. Estão previstas medidas de acessibilidades em libras e Áudio Descrição.



SERVIÇO



Evento: Lançamento do livro 'Fotografia Expandida - As Marisqueiras'

Data: 31 de outubro (quinta-feira)

Horário: 14:00h às 18:00h



14:00 - Abertura do Auditório

15:00 - Lançamento do Catálogo Digital: Fotografia Expandida - As Marisqueiras 15:30h - Lançamento do Documentário: "As Marisqueiras de Boa Viagem" (15 min) 16:00h - Roda de Conversa com as marisqueiras

17:00 - Confraternização

18:00 - Encerramento



Local: Auditório - Museu de Arte Contemporânea de Niterói

Endereço: Mirante da Boa Viagem, s/nº - Boa Viagem. Niterói