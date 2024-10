Niterói: ciclopatrulhamento é bem recebido em Icaraí - Luciana Carneiro

Niterói: ciclopatrulhamento é bem recebido em IcaraíLuciana Carneiro

Publicado 28/10/2024 12:20

Niterói – Sete meses após a implantação no bairro de São Francisco, com resultados positivos, o projeto de Ciclopatrulhamento da Guarda Municipal completou uma semana em Icaraí. O programa segue o mesmo modelo do bairro vizinho e atua com ações baseadas na articulação com a comunidade local e uma abordagem de proximidade com os moradores.

O projeto foi implantado pela Prefeitura de Niterói, por intermédio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), com o objetivo de reforçar o ordenamento urbano e garantir mais segurança, colocando a Guarda Municipal mais próxima da população e atendendo às demandas diárias do bairro.

Para agilizar o atendimento a possíveis ocorrências, os agentes contam com 12 bicicletas elétricas, que percorrem as principais vias do bairro, atuando também de forma preventiva e ouvindo a comunidade.

A implantação do programa de Ciclopatrulhamento em Icaraí seguiu um processo semelhante ao de São Francisco. A Secretaria de Ordem Pública reuniu-se com representantes da Associação de Moradores e Amigos de Icaraí (AMAI) e o comando da Guarda Municipal para entender as principais necessidades da população local.

“Já conhecíamos o projeto de São Francisco, mas, ao sermos apresentados à proposta de implantação em Icaraí, sentimos grande expectativa, uma vez que segurança é uma das principais demandas da comunidade icariense. A presença dos guardas municipais trouxe uma sensação de segurança”, explicou Darly Bronstei, presidente da AMAI.

Além das ruas do bairro, os agentes da Guarda Municipal também estão patrulhando o Campo de São Bento, um dos maiores e mais frequentados espaços de lazer da cidade, reforçando a segurança no local e em seus arredores.

“A exemplo do que aconteceu em São Francisco, essa primeira semana foi extremamente positiva. Continuamos informando aos moradores que ainda não conhecem o projeto que estamos ali próximos para diversas ocorrências. Realizamos abordagens preventivas e recebemos muito apoio dos moradores”, explicou o coordenador do projeto, o guarda municipal Renato Macedo.

A Guarda Municipal de Niterói conta com canais de comunicação já existentes, como o telefone 153 do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), além de grupos de WhatsApp com moradores, organizados para garantir uma interação direta com os agentes e a troca rápida de informações.