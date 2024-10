Rodrigo Neves: novo prefeito de Niterói - Divulgação

Publicado 28/10/2024 08:28

Niterói – Pela terceira vez o candidato trabalhista Rodrigo Neves foi eleito Prefeito da cidade de Niterói. No segundo turno que ocorreu neste domingo (27). Rodrigo Neves é o nome apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo atual prefeito Axel Grael (PDT).



No segundo turno Rodrigo teve o apoio de lideranças da esquerda do RJ, como o ex-deputado Alessandro Molon (PSB) e o deputado federal e prefeito eleito de Maricá, Washington Quaquá (PT). O trabalhista também ganhou o apoio da terceira colocada no pleito municipal, a deputada federal Talíria Petrone (PSOL), com 35.498 votos — 12,65% dos votos válidos.



Rodrigo visitou comunidades para agradecer a votação e seguiu para o Chale I, tradicional ponto de encontro das vitórias nas eleições. Lá, em cima de um trio elétrico, Rodrigo reafirmou seus compromissos com a cidade.



SOBRE RODRIGO NEVES



Rodrigo Neves Barreto (São Gonçalo, 28 de junho de 1976) é um político brasileiro filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT). Atuou como vereador, prefeito e deputado estadual por Niterói em dois mandatos.



Formado em Ciências Sociais pela UFF, foi eleito à prefeitura de Niterói para comandar pela terceira vez a cidade (2025-2028), tendo como sua vice na sua chapa a atleta e medalhista olímpica Isabel Swan. Foi encaminhado ao segundo turno ao obter 136.064 votos (48,47%) na primeira fase das eleições.



Rodrigo cresceu no Fonseca, na Zona Norte, e é um dos quatro filhos de Edison Rodrigues Barreto e Luiza Neves Barreto, ambos professores que lecionaram por décadas em instituições de ensino do município. Seu pai, falecido em março de 2021, foi reconhecido como uma lenda no ensino de matemática, tanto na rede pública quanto na privada, e participou da fundação do antigo Colégio São José, hoje Seminário Arquidiocesano de Niterói, no bairro São Lourenço. Já sua mãe, além de professora, também foi diretora de escolas públicas na Zona Norte do município.



Rodrigo concluiu sua formação educacional básica em Niterói, tendo estudado no Instituto Maia Vinagre e nos colégios Acadêmico e Itapuca. Foi neste último, durante o ensino médio, que ele despertou interesse pela política, tornando-se líder da União Niteroiense dos Estudantes (UNES). Também foi nesse período que ele passou a atuar nas comunidades mais pobres do município, ao ingressar na Pastoral da Juventude da Igreja Católica

À frente do movimento estudantil, Rodrigo participou de manifestações políticas para cobrar gratuidade nos ônibus para alunos de escolas e universidades públicas da cidade, contra o aumento abusivo das mensalidades escolares e foi um dos líderes do "Movimento Caras-Pintadas”. Ainda na adolescência, iniciou seu relacionamento com a pedagoga Fernanda Sixel, com quem é casado. Dessa união, tornou-se pai de três filhos: Mayara, Carlos Eduardo e Marina, além de avô de Manuela e Vicente.