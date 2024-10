Rodrigo Neves: candidato, com a netinha no colo, votou no Vital Brazil - Divulgação

Publicado 27/10/2024 12:14

Niterói – O candidato à prefeitura de Niterói Rodrigo Neves (PDT) votou na Faculdade de Veterinária da UFF (Rua Vital Brazil Filho, 64), no bairro Santa Rosa, na manhã deste domingo (27).

Rodrigo foi às urnas acompanhado de família e mostrou para a netinha, Manu, como funciona a votação. A cidade é o quinto maior colégio eleitoral do Estado do Rio. Rodrigo também estava acompanhado de sua vice, Isabel Swan, além de diversos apoiadores e vereadores eleitos.

“Estou com a expectativa muito positiva, Niterói é uma cidade muito consciente, que vota pela democracia, pelos avanços e contra o retrocesso. Eu estou muito animado. Tivemos diversas realizações ao longo dos anos em que fui prefeito. Mas eu vou voltar porque sei que tem que melhorar ainda mais. Isabel Swan vai ser a primeira mulher a ser vice-prefeita na cidade de Niterói. Vamos seguir priorizando a saúde, a segurança, a infraestrutura e a mobilidade. Nós transformamos Niterói na melhor cidade em qualidade de vida do Rio de Janeiro. A cidade é livre de milicias, foi exemplo na pandemia, e não vamos permitir que amigos de milicianos cheguem perto da Prefeitura de Niterói. Queremos ser a melhor cidade em qualidade de vida do Brasil. Vou ficar com a minha família aguardando a manifestação soberana do povo de Niterói”, disse Rodrigo Neves, com sua netinha Manu no colo, na saída da votação, no bairro de Santa Rosa.

ÚLTIMA PESQUISA

Pesquisa AtlasIntel em Niterói divulgada no início da noite deste sábado (26), mostra que o candidato Rodrigo Neves (PDT) se consolidou à frente do bolsonarista Carlos Jordy (PL) na busca pela prefeitura da cidade fluminense.

Os números apontam vitória de Rodrigo Neves contra Carlos Mattos, o Jordy. Neves está à frente na disputa com vantagem de 20 pontos. O candidato do PDT registrou 60,1% dos votos válidos. Jordy, por sua vez, ficou com 39,9%.

Apenas Niterói e Petrópolis, na Região Serrana, estão no segundo turno neste domingo (27) entre os 92 municípios fluminenses.