Niterói: votação no Instituto São José, em Icaraí, ocorre de maneira tranquila desde às 8h - Leonardo Rivera

Publicado 27/10/2024 10:01

Niterói - A votação do segundo turno das eleições municipais começou as 8h deste domingo (27) e, ao menos no bairro de Icaraí, segue tranquila na parte da manhã.

Não foram vistos papéis nas ruas, eram poucos os militantes com bandeiras, e quase nenhum movimento de boca de urna. Apenas os eleitores iam votar com adesivos dos candidatos de sua preferência. Cerca de 410 mil eleitores decidem quem será o novo prefeito de Niterói a partir de janeiro de 2025.

A eleitora Elenice Serra, 56 anos, disse que “este ano a eleição foi diferente, achei o nível muito baixo. Estou aqui para votar e defender a democracia da minha cidade, que sempre foi progressista”, declarou a niteroiense.

ÚLTIMOS NÚMEROS

Pesquisa AtlasIntel em Niterói divulgada no início da noite deste sábado (26), mostra que o candidato Rodrigo Neves (PDT) se consolidou à frente do bolsonarista Carlos Jordy (PL) na busca pela prefeitura da cidade fluminense.

Os números apontam vitória de Rodrigo Neves contra Carlos Mattos, o Jordy. Neves está à frente na disputa com vantagem de 20 pontos. O candidato do PDT registrou 60,1% dos votos válidos. Jordy, por sua vez, ficou com 39,9%.