Jornalista André Freitas, diretor do portal de notícias Folha do Leste: boletim de ocorrência na 76ª DP (Centro) por injúria contra major da PM Abrahão Clímaco, aliado de Carlos Mattos - Divulgação

Publicado 26/10/2024 21:58 | Atualizado 26/10/2024 22:11

Niterói - O jornalista André Freitas, diretor do portal de notícias Folha do Leste registrou um boletim de ocorrência na 76ª DP (Centro) por injúria contra o coordenador do Segurança Presente de Niterói, major da PM Abrahão Clímaco. A confusão começou após o portal de notícias ter revelado, com exclusividade, o envolvimento de parentes do oficial na lista de funcionários fantasmas da Fundação Ceperj.



A reportagem também detalha a ligação de Clímaco com Carlos Maatos, vulgo Jordy (PL), e o fato do major ter chamado o candidato Rodrigo Neves de "verme", além de lembrar o envolvimento da mulher, cunhado e uma marqueteira do candidato do PL no escândalo do Ceperj.



Irritado, o major se manifestou contra o jornalista em grupos de WhatsApp de moradores de Niterói.



"Não vou entrar na justiça porque ele já está debilitado, até de repente pela falta de caráter. Se tiver demanda (judicial) contra mim devido a essas denúncias falsas que fez, está tudo gravado", escreveu.



O jornalista se sentiu constrangido pelo oficial ter se referido a diversas doenças graves que ele possui. Nos últimos 2 anos e meio, André Freitas foi hospitalizado diversas vezes. Ele possui três doenças incapacitantes - aracnoidite, neuropatia e fibromialgia e faz uso de medicamentos de alta analgesia, à base de morfina.

Acompanhado de uma advogada, Freitas esteve na delegacia no final da tarde e gravou um vídeo explicando que fez o registro para se resguardar, pois se sentia intimidado com as postagens.



"Fiz o registro de ocorrência porque é um direito meu e para que isso não venha a ocorrer com outras pessoas. É inadmissível a tentativa de coação ou coerção contra qualquer tipo de atividade de imprensa. Eu não vou tolerar e não vou aceitar que algo de ruim acontece comigo ou pessoa associada a mim", declarou.

NOTA DE REPÚDIO

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro se manifestou publicamente em apoio ao jornalista André Freitas, editor do jornal Folha do Leste, em repúdio às agressões e intimidações sofridas pelo jornalista por pessoas ligadas ao candidato de oposição à Rodrigo Neves.



"É repugnante, perverso e contra o princípio democrático, tentar calar o exercício do jornalismo e atacar um profissional respeitado estadual, nacional e internacionalmente, com falas grotescas e preconceituosas em relação a um problema de saúde que o afeta e que precisa de permanente observação médica. Niterói sempre foi palco de disputas políticas e divergências, mas com ética, respeito e senso democrático. Neste sentido o Sindicato, além de apoiar o jornalista André Freitas, solicita às autoridades públicas de Segurança, Direitos Humanos e Tribunal Regional Eleitoral, que tomem providências não só para o exercício profissional, mas em defesa de sua vida e família. Comunicamos e solicitamos também o apoio da Associação Brasileira de Imprensa e da Federação Nacional de Jornalismo. Em tempo: o candidato a prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, aparece nas pesquisas publicadas em primeiro lugar com uma boa margem de votos nas eleições do segundo turno", disse, em nota, o Presidente do Sindicato, Mario Sousa.