Carlos Jordy: campanha está envolvida com crimes eleitorais - Reprodução

Carlos Jordy: campanha está envolvida com crimes eleitoraisReprodução

Publicado 26/10/2024 18:51

Niterói - A poucas horas do início da votação, a cidade de Niterói vive um clima de tensão com denúncias de compra de votos e invasão de militantes de cidades vizinhas.



Dezenas de cabos eleitorais foram flagrados chegando em vans de São Gonçalo com dezenas de milhares de edições do jornal O Fluminense, que sistematicamente faz acusações contra o candidato do PDT, Rodrigo Neves, enquanto tece elogios ao adversário Carlos Jordy (PL).



Em quase todas as regiões da cidade, era possível flagrar a distribuição de exemplares do jornal, que eram entregues como se fossem panfletos nas ruas ou deixados no para-brisa dos carros, caixas de correio e até mesmo lançados sobre os portões das casas.



A impressão de um número atípico de jornais, muito superior à média de circulação de O Fluminense, configura crime eleitoral. O veículo de comunicação já é alvo de uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por parte da campanha de Rodrigo Neves, que pede multa contra o jornal e a inelegibilidade de Carlos Jordy.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram vans que transportaram equipes, com placas de São Gonçalo, e dentro delas adesivos e santinhos do candidato Jordy, além de diversos exemplares do jornal O Fluminense.



QUEM PAGOU POR QUASE 50 MIL JORNAIS?



Estima-se que cerca de 50 mil exemplares de O Fluminense tenham sido distribuídos nesse sábado (26). A dúvida que fica é sobre a origem do dinheiro, pois cada jornal deveria ser vendido por R$ 3,50.

Numa conta básica, daria R$175 mil. Os valores certamente não constarão na prestação de contas de nenhum candidato, pois seria confissão de culpa. Resta à Polícia Federal investigar um possível caixa 2 e as conexões com os dois presos quinta-feira passada, em Icaraí, com meio milhão de reais, arma e folhetos do candidato Carlos Jordy, que nega qualquer envolvimento.