Niterói: Organizado pelo Sebrae, evento reuniu empresários para debater sobre a transição energética - Divulgação

Publicado 26/10/2024 10:26

Niterói - A transição energética foi a pauta nesta quinta-feira (24/10) no evento Energy Day, realizado na sede da Firjan Leste Fluminense, em Niterói, em parceria com a Sebrae Leste Fluminense. O encontro reuniu empresários de diferentes setores para debater sobre os avanços do setor de energia, com destaque para o potencial da geração a partir de fontes renováveis como a eólica e solar. A iniciativa foi voltada para micro e pequenas empresas interessadas em entrar no mercado. Além das palestras, ainda foi realizada uma sessão de negócios para apresentação de propostas para investimento no mercado.

“Esse é um mercado que oferece grandes oportunidades e se torna cada vez mais necessário prepararmos os empresários para que consigam fazer investimentos que agreguem valor aos negócios”, destacou o presidente da Firjan Leste Fluminense, Ricardo Fernando Guadagnin.

A Secretaria de Energia e Economia do Mar (Seenemar) e o Sindicato da Indústria de Instalações Elétricas, Gás, Hidráulicas e Sanitárias do Rio de Janeiro (Sindistal) também tiverem representação no encontro.

“Esse tipo de evento tem grande relevância entre os micro e pequenos empresários para que possam ter acesso à informação qualificada sobre onde investir, como se profissionalizar, sobre o que está acontecendo no mercado em termos de regulação”, destacou a especialista

em Assuntos Econômicos da Firjan, Tatiana Lauria, que considera necessário elevar conhecimento sobre o tema, de forma a proporcionar um ambiente de negócio seguro.

A coordenadora do Sebrae Leste Fluminense, Juliana Marinonio, destacou que o tema transição energética abrange uma gama de empresas de diferentes setores que precisam de orientações sobre como entrar no mercado, seja para reduzir os custos do próprio negócio,

seja para se tornar um fornecedor de energia. “A ideia é reunir orientações sobre como as micro e pequenas empresas podem acessar o mercado, se beneficiando com a redução de custos, acessando oportunidades com grandes empresas”, enfatizou.

O evento é realizado anualmente, promovendo troca de experiências e inserção no mercado. Além do Energy Day, em várias outras iniciativas o tema transição energética tem sido trabalhado com as empresas da região.