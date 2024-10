Rodrigo Neves: Instituto Gerp divulga nova pesquisa e Rodrigo segue líder - Divulgação

Rodrigo Neves: Instituto Gerp divulga nova pesquisa e Rodrigo segue líderDivulgação

Publicado 25/10/2024 10:31

Niterói - Na reta final da eleição em Niterói, Rodrigo Neves teria 61% dos votos válidos se as eleições fossem hoje e seria eleito. Carlos Jordy ficaria com 39%, segundo pesquisa Gerp divulgada nesta sexta-feira (22).



Na sondagem estimulada, Rodrigo Neves chegou a 55% das intenções de voto em Niterói contra 36% de Carlos Jordy. De acordo com o levantamento, 5% dos entrevistados declararam votar branco ou nulo, e 4% estão indecisos.

Com o resultado, Rodrigo Neves mantém a dianteira de 19 pontos a dois dias das eleições.



Outra métrica apurada pelo Instituto Gerp foi a rejeição. Carlos Jordy tem 48%. Rodrigo ficou com 33%.



O Instituto Gerp ouviu 1250 eleitores de Niterói entre os dias 23 e 24 de outubro. A margem de erro é de 2,83%. A pesquisa foi registrada sob o número RJ-01649/2024.