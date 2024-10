Niterói: Clin realizou o projeto Bota Fora no Jacaré - Divulgação

Publicado 25/10/2024 09:04

Niterói - Com o objetivo de dar continuidade às ações sustentáveis na comunidade do Jacaré, na Região Oceânica, a Prefeitura realizou mais uma etapa da Operação “Bota Fora”. Na ação realizada nesta quarta-feira (23), a Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) retirou um total de 510 kg de resíduos. O objetivo da campanha é chamar a atenção da população para o descarte irregular de resíduos volumosos.



A comunidade do Jacaré possui cerca de 5 mil moradores. Do início do ano até agora, foram feitas 9 ações na localidade com a retirada de 6840 kg de resíduos no total.



A campanha “Bota Fora de Resíduos Volumosos” é realizada em parceria com o Pró Sustentável, programa de recuperação ambiental da Região Oceânica, promovido pela Prefeitura de Niterói, com financiamento da Comissão Andina de Fomento (CAF), que inclui o plano de obras do Parque Orla Piratininga Alfredo Sirkis. O projeto conta com assistentes sociais, mobilizadores, técnicos, moradores e voluntários. Desde que começou o projeto Bota Fora, a companhia já recolheu no total 15.620 kg de resíduos.



Para melhorar ainda mais o trabalho, a Clin instalou na comunidade três pontos de coleta para o descarte de resíduos volumosos: Saibreira, Cabrito e Vale Verde. As equipes da Companhia também fizeram o recolhimento de móveis e eletrodomésticos na casa dos moradores que colocaram do lado de fora o resíduo.



Outras ações estão sendo realizadas pela Clin com o objetivo de ampliar as ações que promovam boas práticas ambientais. Está em andamento um projeto de incentivo à reciclagem: o “Espaço de Reciclagem do Jacaré”, que já está sendo utilizado por catadores, fornecendo um espaço adequado para armazenamento e as orientações necessárias para a melhoria do trabalho diário.



Para dar início ao projeto, equipes de conscientização ambiental da Clin atuaram no bairro a fim de informar os moradores e comerciantes da região sobre a coleta seletiva, que ocorre às quintas-feiras, a partir das 7h, e estimulá-los a separar os produtos recicláveis. Assim, a Clin recolhe o material e o deixa no próprio bairro, neste espaço adaptado. Os catadores passam, então, a ser responsáveis por esses resíduos, fechando o ciclo ao levar os materiais para reciclagem.



A ação reforça a parceria da Clin com o Pró Sustentável – um programa de recuperação ambiental da Região Oceânica, que disponibilizou um ambiente adequado para esses catadores. O espaço conta com quatro estruturas, denominadas "casinhas", que sustentam o "bag armado" – uma espécie de grande sacola para os materiais recicláveis – e uma mesa de longa extensão para a separação adequada dos resíduos. Neste espaço, há ainda pontos de água e de luz, além de mesas e cadeiras para tornar a área mais aconchegante, facilitando o trabalho em conjunto. A Clin também colocou no local um contêiner de 240 litros para disposição de possíveis materiais orgânicos que possam vir junto com os recicláveis.

A iniciativa promove ainda mais a sustentabilidade no local, onde já existe o projeto ‘Bota Fora’ – que recolhe materiais volumosos – e onde foi realizada a revitalização do Rio Jacaré. O papel da Clin vai até a entrega dos materiais; a triagem e a classificação ficam por conta dos catadores, que usufruem da comercialização dos recicláveis.



A Clin tem como uma de suas prioridades estimular ações sustentáveis que contribuam de forma decisiva para a preservação do meio ambiente, destacando a importância da destinação correta de resíduos.